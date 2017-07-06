Какие продукты самые полезные для женщин
Именно эти продукты стоит включить в ежедневный рацион для твоего здоровья, сообщает сайт Наша мама.
Омега-3 против боли и спазмов
Неприятные ощущения из-за спазмов мускулатуры матки в критические дни запускаются молекулами-простагландинами (простагландины также вызывают возникновение боли при воспалении). А омега-3 способствует выработке так называемых противовоспалительных молекул. Кроме того, омега-3 сглаживает гормональные всплески и улучшает настроение.
Где искать?
Омега-3 не случайно называется незаменимой кислотой, она не вырабатывается в организме. Ее можно получить только извне. Больше всего омега-3 в рыбьем жире, поэтому диетологи рекомендуют как можно чаще кушать форель, макрель, сардины, сельдь, палтус и другую жирную рыбу. А так же семена Чиа и льна.
Кальций против остеопороза
Остеопороз (снижение плотности костей) обычно начинает прогрессировать у женщин после 50 лет. Дело в том, что плотность костей зависит от уровня половых гормонов в организме. С наступлением климакса существенно снижается, и кости истончаются. Сделать их более прочными может кальций.
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Где искать?
Очень много кальция содержится в водорослях, например, в спирулины (1100 мг на 100 г). Так же до важных источников этого элемента можно отнести маковые семена, миндаль, кунжут, сушеный инжир и хурму. Впрочем сыр, творог и другие молочные продукты тоже не стоит списывать со счетов.
Бобовые и злаки для хорошего настроения
Эти продукты, богатые клетчаткой и медленными углеводами помогают сохранить долгое ощущение сытости и избежать резкого снижения сахара в крови, которое ведет к слабости и снижению работоспособности. Кроме того, бобовые и цельные злаки способствуют синтезу серотонина, так называемого гормона счастья, а значит, борются с плохим настроением, раздражительностью и упадком сил.
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Включите в ежедневный рацион чечевицу, маш, нут, белую и красную фасоль, горох, рис, цельнозерновой хлеб. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: goodhouse.com.ua
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