Какие продукты нельзя употреблять во время беременности
Несколько рекомендаций от медиков сообщает сайт Наша мама.
В рамках исследования ученые наблюдали за 157 женщинами и их новорожденными малышами, исследуя их кал. Также во время беременности ученые записывали данные о том, чем питаются будущие мамы. В результате им удалось выяснить, что у тех малышей, чьи мамы во время беременности употребляли пищу с високВагітність и жара: в чем небезпекаим содержанием жира и сахара, были проблемы с желудком уже после появления на свет – в них отмечалось отсутствие полезных бактерий в кишечнике, и как правило, нарушение пищеварения.
“Традиционно медики рекомендуют принимать железо и фолиевую кислоту, чтобы обеспечить здоровье мамы и ребенка. Однако мы считаем, что нужно немедленно пересмотреть рекомендации и заявить об ограничения потребления жиров во время беременности “, – говорит профессор Керсти Агаард.
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Рекомендуется употреблять от 20 до 35 процентов жира ежедневно. Но оказалось, что в среднем будущие мамы потребляют около 55,2 процентов жира в сутки. Во втором этапе исследования ученые провели анализ ДНК новорожденных детей и установили, что продукты с высоким содержанием жира, включая жареное, мучное, сладкое и фаст-фуд, во время беременности отражаются на состоянии здоровья желудка малыша – в частности, они предполагают, что этим детям придется мучиться с проблемами с пищеварением всю свою жизнь. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: ivona.bigmir.net
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