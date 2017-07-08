Какие продукты нельзя употреблять во время беременности

magictr | 08.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Несколько рекомендаций от медиков сообщает сайт Наша мама.

Американские ученые провели исследование, чтобы выяснить, как питание при беременности влияет на здоровье будущего малыша и пришли к шокирующим выводам. Так, исследователи из медицинского колледжа в США Baylor College of Medicine выяснили, что пища с высоким содержанием жира, который употребляют беременные женщины, может привести к серьезным проблемам с желудком ребенка.

В рамках исследования ученые наблюдали за 157 женщинами и их новорожденными малышами, исследуя их кал. Также во время беременности ученые записывали данные о том, чем питаются будущие мамы. В результате им удалось выяснить, что у тех малышей, чьи мамы во время беременности употребляли пищу с високВагітність и жара: в чем небезпекаим содержанием жира и сахара, были проблемы с желудком уже после появления на свет – в них отмечалось отсутствие полезных бактерий в кишечнике, и как правило, нарушение пищеварения.

“Традиционно медики рекомендуют принимать железо и фолиевую кислоту, чтобы обеспечить здоровье мамы и ребенка. Однако мы считаем, что нужно немедленно пересмотреть рекомендации и заявить об ограничения потребления жиров во время беременности “, – говорит профессор Керсти Агаард.

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Рекомендуется употреблять от 20 до 35 процентов жира ежедневно. Но оказалось, что в среднем будущие мамы потребляют около 55,2 процентов жира в сутки. Во втором этапе исследования ученые провели анализ ДНК новорожденных детей и установили, что продукты с высоким содержанием жира, включая жареное, мучное, сладкое и фаст-фуд, во время беременности отражаются на состоянии здоровья желудка малыша – в частности, они предполагают, что этим детям придется мучиться с проблемами с пищеварением всю свою жизнь. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: ivona.bigmir.net

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