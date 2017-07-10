Какие продукты кушать беременной, чтобы не допустить обезвоживания
Полезные и вкусные продукты помогут будущей мамочке избежать обезвоживания жарким летом.
Малина (содержание воды 87%)
Эта летняя ягода также должна присутствовать в рационе будущей мамы. Высокое содержание воды, витаминов и минералов делают продукт незаменим в летний период. Кроме всего прочего, малина славится своей низкой калорийностью. Поэтому кушать ароматную ягоду можно хоть каждый день!
Огурцы (содержание воды 95%)
Основная ценность этого дара природы заключается в высоком содержании воды. Благодаря этому организм избавляется от вредных веществ и не страдает от недостатка жидкости. Кроме этого, в огурцах содержится калий, йод, кремний, хлор и другие минеральные вещества, которые так важны для здоровья будущей мамы и малыша.
Листовой салат (содержание воды 95%)
Существует огромное количество видов листового салата, каждый из которых славится наличием в своем составе воды и ценных микроэлементов. А благодаря особым веществам употребление салата успокаивает нервную систему, улучшает сон, снижает отложение солей, стимулирует работу кишечника и способствует выведению из организма плохого холестерина.
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Дыня (содержание воды 90%)
Доказано, что употребление дыни повышает уровень гемоглобина в крови беременной женщины, стимулирует перистальтику кишечника, а также препятствует возникновению отеков. Съев всего несколько долек этого ароматного плода, вы насытите организм влагой и витаминами.
Йогурт (содержание воды 85%)
Предпочтение лучше отдавать натуральному йогурта с добавлением свежих ягод. Таким образом вы не только повысите содержание воды в продукте, но и сделаете его еще более полезным. Известно, что натуральные йогурты являются отличным источником кальция и белка, которые так необходимы организму беременной. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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