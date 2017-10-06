Какие предметы мужского гардероба, больше всего раздражают женщин (Фото)

despravda | 06.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-08-17 08:34

Какие предметы мужского гардероба, больше всего раздражают женщин (Фото)
Ошибки в мужском гардеробе, которые раздражают всех женщин.

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Всем известно, что одежда – далеко не главное, передает Rus.Media. Но все же человека только провожают по уму, а вот встречают исключительно по одежке. Поэтому сегодня, дорогие мужчины, мы поговорим о том, как можно одеваться, чтобы не отпугнуть от себя принцессу на белом коне.

Слишком обтягивающие джинсы

Слишком глубокий вырез на кофте футболке

Ультракороткие шорты

Футболки с девизами или избитыми шутками

Вьетнамки

Жилетка, надетая не с костюмом

Ремни с объемными бляшками или украшениями

Мешковатый костюм

Вещи розового цвета

Бижутерия и дизайнерские украшения

Носки с босоножками

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