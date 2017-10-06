Какие предметы мужского гардероба, больше всего раздражают женщин (Фото)
2017-08-17 08:34
Какие предметы мужского гардероба, больше всего раздражают женщин (Фото)
Ошибки в мужском гардеробе, которые раздражают всех женщин.
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Всем известно, что одежда – далеко не главное, передает Rus.Media. Но все же человека только провожают по уму, а вот встречают исключительно по одежке. Поэтому сегодня, дорогие мужчины, мы поговорим о том, как можно одеваться, чтобы не отпугнуть от себя принцессу на белом коне.
Слишком обтягивающие джинсы
Слишком глубокий вырез на кофте футболке
Ультракороткие шорты
Футболки с девизами или избитыми шутками
Вьетнамки
Жилетка, надетая не с костюмом
Ремни с объемными бляшками или украшениями
Мешковатый костюм
Вещи розового цвета
Бижутерия и дизайнерские украшения
Носки с босоножками