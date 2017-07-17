Какие полезные привычки продлят твою молодость

magictr | 17.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Для этого тебе лишь стоит…

1. Никогда не будь голодной.
Сбалансированное питание, богатое необходимыми витаминами и микроэлементами – залог сохранения молодости.

2. Поддерживай иммунитет.
Введи в свой рацион чай, шоколад, садовые ягоды, виноград, яблоки, грейпфруты. Это природные антиоксиданты, которые тормозят процесс старения иммунитета.

3. Употребляй ненасыщенные жирные кислоты.
Они запускают процессы регенерации и помогают удерживать влагу в клетках кожи. Больше всего их в жирной рыбе, морепродуктах, орехах, кунжуте, семенах льна и подсолнечника.

4. Храни активный ум.
Для этого нужно всегда поддерживать в норме уровень железа. Оно содержится в печени, гречке, яблоках, красном мясе, индейке, чечевицы, белой фасоли, петрушке, черном хлебе, укропе и шпинате.

5. Поддерживай в норме гормональный фон и уровень сахара в крови.
В этом тебе поможет цинк. Его главные источники – устрицы, тыквенные семечки, орехи, злаки, говядина, творог, яйца, морепродукты, свекла, малина и крыжовник.

6. Избегай окислительного стресса.
Употребляйте продукты богатые витамином С. Где содержится? В ягодах шиповника, черной смородине, болгарском перце, лимонах и апельсинах, зелени, чеснока.

7. Не переутомляться.
Поддерживать организм в тонусе помогают медленные углеводы. Включи в рацион цельнозерновой хлеб, овсянку, макароны из твердых сортов пшеницы, коричневый рис, бобы и булгур.

8. Сохраняй молодость мышц.
Белки – строительные элементы мышц и залог их тонуса. Ищи их в мясе, птице, рыбе, морепродуктах, твороге, сыре и яйцах.

9. Не набирай лишний вес.
А для этого всегда пополняй организм кальцием и витамином D. много Кальция в молочных продуктах, сыре, яйцах и креветках. А витамин D, ты найдешь в сливочном масле, яичных желтках, икре и рыбьем жире.

Источник: cosmo.com.ua

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