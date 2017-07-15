Какие перепады настроения стоит ждать в третьоми триместре беременности
О эмоциональное состояние беременной на последних сроках сообщает сайт Наша мама.
Чем ближе дата родов, тем выше чувство тревоги у будущей роженицы. Эти волнения в прямом смысле могут лишить женщину сна. В данном случае на помощь придут курсы по подготовке к родам. Во время занятий будущая мама узнает все об особенностях рождения ребенка, ухода за малышом после рождения и принятии своей новой роли.
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Что касается настроения беременной женщины за несколько недель до родов, то в это время гормональный фон нормализуется, а значит мама чувствует себя отлично и во всю готовится к долгожданной встрече с малышом. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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