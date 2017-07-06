Какие овощи предупреждают рак груди?
06.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Оказалось, женщины, в рационе которых присутствует большое количество капусты, на 62 % реже умирают от рака груди и на 35 % реже становятся жертвами рецидива. Речь идет о сравнении с теми, кто не ест блюда из этого овоща (речь о любой вид капусты).
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Зато американские ученые добавили: овощи из семейства крестоцветных содержат большое количество биоактивных веществ, которые защищают от развития рака груди. Поэтому, подчеркнули они, капуста обязательно должна быть в рационе каждой женщины. А за тем, и другие овощи этого семейства, как то, репа, зелень горчицы.
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