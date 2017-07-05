Какие овощи и фрукты стоит включить в детский рацион летом
Вот какие продукты стоит включить в рацион! Сообщает сайт Наша мама.
Фрукты и овощи способны лечить любые патологии желудочно-кишечного тракта нормализовать вес, повышать иммунитет, а также уменьшать риск развития болезней сердца. Кроме этого, наличие фруктов и овощей в рационе помогает снизить кровяное давление, защищает от рака и насыщает организм полезными витаминами, минералами и антиоксидантами.
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Фрукты и овощи июня
Давайте вспомним, какие фрукты и овощи можно и нужно употреблять в начале лета.
Земляника, клубника. Эти ягоды начинают созревать в конце мая, поэтому в июне абсолютно безопасны.
Черешня вишня. Их можно обнаружить на прилавках чуть позже клубники – в середине июня.
Любая зелень – листья салата, шпинат, базилик, петрушка, укроп, руккола, щавель. Как раз в июне зелень максимальное количество витаминов.
Редис, капуста, лук, морковь, картофель, огурцы. Чуть позже, в середине июня – помидоры и сладкий перец. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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