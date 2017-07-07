Какие лекарства устраняют головную боль?
1. Темпалгин – комбинированный синтетический препарат, в состав входит анальгин и Темпидон. Кроме обезболивающего эффекта, обладает спазмолитическими свойствами, рекомендован при невритах, головной и зубной боли, мышечных спазмах, почечных и кишечных коликах. Доза Темпалгіну – по 1 таблетке 1 -3 раза в день.
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2. Солпадеин – комплексный препарат, на основе парацетамола, кроме того в состав входят кофеин и кодеина фосфат, обладает сильным обезболивающим и противовоспалительным действием. Применяют по 1 – 2 таблетке или капсуле 4 раза в день.
3. Пенталгин – комплексный препарат, содержит анальгин, амідопірон, кодеин, кофеин и фенобарбитал. Кроме обезболивающего и противовоспалительно эффекта, способствует нормализации сна. Прием по 1 таблетке 2-3 раза в день.
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