Какие котлеты можно есть ребенку в 2-3 года

magictr | 04.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Пошаговый рецепт в нашем материале. Сообщает сайт Наша мама.

Котлеты из индейки с морковью для детей 2-3 лет
Мясо индейки считается очень ценным. Оно нежирное, нежное и его довольно сложно испортить при приготовлении. Котлеты из индейки детям можно готовить любым удобным способом: варить на пару, запекать или жарить (в последнем случае рекомендуется выкладывать их на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Как приучить ребенка мыть руки

Как приготовить котлеты из индейки и моркови для ребенка, рецепт:
На полкилограмма фарша из индюшиного филе нужно взять двести грамм моркови и луковицу среднего размера. Лук и морковь лучше натереть на мелкой терке.
Все ингредиенты смешать, добавить соль по вкусу и щепотку мускатного ореха. Можно приправить молотым белым перцем. Он дает деликатный вкус, но визуально не заметен в фарше.
Мокрыми руками сформируйте котлеты, обваляйте их в домашних панировочных сухарях.
Выложите на смазанный маслом противень и запекайте в духовке 40 минут при температуре 180 градусов Цельсия. При необходимости в середине процесса переверните котлеты. Подавайте со свежими или запеченными овощами. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: uaua.info

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Как научить детей выговаривать “Р”?
  • 15 советов мамам, как уберечь своих детей от комплексов, связанных с фигурой
  • Снежная лавина сошла в Иране
  • В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr