Какие котлеты можно есть ребенку в 2-3 года
Пошаговый рецепт в нашем материале. Сообщает сайт Наша мама.
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Как приготовить котлеты из индейки и моркови для ребенка, рецепт:
На полкилограмма фарша из индюшиного филе нужно взять двести грамм моркови и луковицу среднего размера. Лук и морковь лучше натереть на мелкой терке.
Все ингредиенты смешать, добавить соль по вкусу и щепотку мускатного ореха. Можно приправить молотым белым перцем. Он дает деликатный вкус, но визуально не заметен в фарше.
Мокрыми руками сформируйте котлеты, обваляйте их в домашних панировочных сухарях.
Выложите на смазанный маслом противень и запекайте в духовке 40 минут при температуре 180 градусов Цельсия. При необходимости в середине процесса переверните котлеты. Подавайте со свежими или запеченными овощами. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: uaua.info
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