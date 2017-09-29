Какие женщины нравятся мужчинам: раскрываем секреты обольщения (фото)
2016-01-26 20:17
Какие женщины нравятся мужчинам: раскрываем секреты обольщения (фото)
Каждой из нас хочется, чтобы ее полюбили такой, какая она есть. Однако, решив, что я такая вот хорошая и пусть принц меня домогается, можно всю жизнь просидеть в гордом одиночестве. На самом деле мужчины нам ничего не должны и, судя по всему, они не собираются принимать нас в любом виде, тем более, что их мало и на всех не хватает.
Поэтому приходится ориентироваться на то, какие женщины нравятся мужчинам. Это не означает, что нужно ломать себя через колено, чтобы угодить сильному полу, но определенные корректировки вполне возможны.
Общие положения
Безусловно, у каждого мужчины есть свои предпочтения в отношении женщин. Кому-то нравятся блондинки, кому-брюнетки, одним – худенькие, другим – полненькие. Кого-то привлекают совсем юные девушки, а кто-то без ума от зрелых дам. Как говорили раньше, “на каждый товар есть свой покупатель”. А потому у каждой женщины есть шанс встретить своего суженого. В то же время существуют моменты, без которых будет трудно привлечь мужское внимание в любом случае:
- Внешняя привлекательность. Без этого – никуда, ведь мужчины любят глазами, и это аксиома. Но если раньше красивой надо было родиться, то сегодня благодаря достижениям индустрии красоты стать “самой обаятельной и привлекательной” не так уж и сложно – было бы желание. Так какой должна быть женщина, чтобы нравиться мужчинам?
- Тело. Оно должно быть в тонусе, а не отпугивать дряблостью мышц и целюлітною коркой. Кроме того, занятия в тренажерном зале помогут “выковать” фигуру, линии которой приятные глазу: убрать лишнее и добавить там, где это нужно.
- Волос. Мужчины любят длинные – для них это признак женственности. Даже если короткая стрижка вам к лицу, подумайте, выиграете ли вы, обрезав косы.
- Лица. Правильный макияж способен творить чудеса. С его помощью можно подчеркнуть привлекательные черты и скрыть недостатки. Например, если у вас красивые глаза, обязательно нужно сделать на них акцент. В арсенале современной женщины масса косметических средств, которые мягко и ненавязчиво превратят лицо в лучшую сторону.
- Гардероб. Одежда также имеет способность положительно влиять на внешность, если правильно подобрана по цвету и типу фигуры. Она не обязательно должна быть дорогой или модной, главное – чтобы украшала и была опрятной. Какая одежда нравится мужчинам на женщинах? Мужчины любят классику – этот стиль более женственный.
- Уверенность в себе. Никто не поверит, что женщина красивая (даже если она действительно красивая), если она сама в это не верит. Скованность, застенчивость и закомплексованность – путь к равнодушию и игнорированию. Вас могут заметить разве что такие же неуверенные в себе мужчины. Повторяйте про себя: “Я прекрасна. Мужчины прекрасны. Секс прекрасен” – и вы увидите, как все сразу изменится.
- Вера в мужчину. Женщины, которые умеют слушать и могут вдохновлять на подвиги, всегда ценились очень высоко. Это качество для мужчин порой важнее внешней красоты.
- Женственность. Прежде всего это означает, что вы не претендуете на власть и согласны с тем, что мужчина должен быть впереди. А значит, в вашем поведении проявляются такие черты, как эмоциональность, хрупкость, нежность, искренность, верность. Грубость и агрессивность исключаются. Таких женщин хочется защищать и заботиться о них и делать им подарки.
Возраст, вес, рост
А теперь давайте посмотрим на статистику. Кому-то она, возможно, добавит уверенности в себе, а кого-то вдохновят на решительные действия по изменению своего внешнего вида.
Итак, многих представительниц прекрасного пола интересует вопрос, какие женщины нравятся мужчинам: полные или худые.
Пышечки втайне надеются, что дам именно такой комплекции предпочитает видеть рядом сильный пол. А обладательницы стройной фигуры не сомневаются, что победа за ними. А вот и не угадали. Нашим мужчинам нравятся и те, и другие. Но количество поклонников разное. 20 процентов – за полных дам, а 80 – за худеньких. При этом под полнотой понимаются приятные округлости, а не излишние жировые отложения, которые при каждом движении трясутся, как холодец. Поэтому при лишнем весе все равно придется поработать над его устранением. Иначе шансы на личную жизнь сводятся к нулю. Если же вы поповніли всего на пару-тройку килограммов и талию, как и раньше видно – ничего страшного. Другие огрехи фигуры можно скрыть при помощи удачно подобранного гардероба.
В последнее время худые, дистрофичные модели перестали быть эталоном красоты. Поэтому вполне возможно, что количество поклонников пышек постепенно будет расти, и тогда уже худышками нужно будет прилагать особых усилий, чтобы хоть немного увеличить свою массу.
Есть ли надежда у тех, кому немного за тридцать, а тем более за сорок? Вот что волнует женщин, которые ищут ответ на вопрос женщины какого возраста нравятся мужчинам.
Тридцать процентов из опрошенных мужчин признали самыми сексуальными и желанными женщин в возрасте 26-30 лет. Это гораздо больше, чем сторонников любой другой возрастной группы.
Девушек 21-25 лет предпочитают их ровесники. А вот мужчины, которые перешагнули 25-летний рубеж, больше заглядываются на дам бальзаковского возраста – тех, кому от 31 до 35. В них они ценят опыт, выдержанную женственность и трезвый взгляд на отношения.
Удивительно, но факт: 40-летние женщины оставили позади 16-19 летних: 9 процентов против 4 – разрыв более чем в два раза. Так что при должном уходе за внешностью 40 лет – это вполне себе перспективный для женщины возраст.
Что касается женского роста, опрос показал несостоятельность мифа о том, что больше всего мужчины любят маленьких женщин. Но и высоким тоже рано радоваться. Хотя на подиумах преобладают длинноногие красавицы, в жизни большим спросом пользуются женщины среднего роста. До них не надо дотягиваться и не надо к ним наклоняться. В целом же мужчины предпочитают женщин, соответствующих им по росту, но в любом случае немного ниже.
Какие женщины нравятся мужчинам в постели
Никак нельзя обойти вопрос сексуальной привлекательности. Для мужчин он является самым главным. Именно недовольство поведением своей партнерши в постели заставляет их идти налево. Поэтому важно понимать хотя бы в общих чертах, какие женщины нравятся мужчинам в постели.
Какой же должна быть женщина в постели, чтобы свести его с ума?
- Активной. Лидером в сексе, конечно, есть муж, но это не значит, что надо лежать, как пресловутая колода. Проявление инициативы очень заводит мужчин, являясь доказательством их востребованности. А ваша пассивность будет расценено как равнодушие.
- Раскрепощенной. Не стесняйтесь своих эротических фантазий. Мягко подсказывайте партнеру, чего бы вам хотелось – он будет рад доставить вам удовольствие. Будьте открыты для экспериментов. Мужчинам в постели нравятся неожиданность и новизна. Предложите заняться сексом в необычном месте, попробуйте новую позу, устройте ему сеанс стриптиза.
- Внимательной. В постели запрещается “тянуть одеяло на себя”. После того, как партнер осыплет вас поцелуями – ход за вами. Позаботьтесь, чтобы он чувствовал себя любимым и желанным. Кроме физических ласк, не лишними будут и слова о том, какой он хороший и как вам приятно находиться рядом с таким мужчиной.