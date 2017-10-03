Какие изменения ждут украинцев, рада проголосовала за пенсионную реформу
2017-10-03 19:18
Какие изменения ждут украинцев, рада проголосовала за пенсионную реформу
Нардепы ввели единые подходы для исчисления пенсий госслужащим, научным работникам, должностным лицам местного самоуправления, прокурорам, работникам НАБУ и НАЗК.
Верховная Рада утвердила законопроект, запускает пенсионную реформу и должен создать справедливую систему пенсионного страхования. За принятие документа №6614 во втором чтении и в целом проголосовали 288 депутатов, пишет Rus.Media.
“Я думаю, что сейчас мы с вами примем по-настоящему историческое решение об установлении справедливой пенсионной системы в нашем государстве. Это дается очень не легко, но это ответственное решение даст возможность уже в октябре не менее чем 9 млн пенсионерам поднять пенсии, так как мы и обещали. Именно с этого месяца будет установлена справедливая пенсионная система, ликвидирована урівнялівка и налогообложения пенсий. Мы сделаем все, чтобы пенсии системно росли, но это становится возможным, когда есть ваша поддержка. Поэтому я прошу каждого депутата отдать свой голос, нажать зеленую кнопку и принять это историческое решение во имя украинских граждан”, – сказал перед голосованием глава правительства Владимир Гройсман.
Законопроектом предлагается восстановить дифференциацию размеров пенсий в зависимости от полученного заработка и страхового стажа. Кроме этого должен произойти пересмотр условий перерасчета (индексации) пенсий, а также ежегодный перерасчет пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы.
Нардепы ввели единые подходы для исчисления пенсий госслужащим, научным работникам, должностным лицам местного самоуправления, прокурорам, работникам НАБУ и НАЗК.
Лицам, которые не будут иметь 15 лет страхового стажа будет назначаться государственная социальная помощь после достижения 65 лет. Отмечается, что на переходный период будет введен временную государственную социальную помощь неработающим лицам, которые не имеют необходимого страхового стажа.
Проектом предлагается сохранить право выхода на пенсию: 60 лет для лиц, которые будут иметь 25 лет страхового стажа 2018 года, который ежегодно будет увеличиваться на 12 месяцев до достижения 35 лет уже 2028 года; в 63 года для тех, кто будет иметь от 15 до 25 лет стажа в этом году (стаж будет ежегодно увеличиваться на 12 месяцев до достижения 35 лет 2028 года), а также в 65 лет для лиц, которые будут иметь 15 лет стажа, однако не будут иметь 16 лет (требование для выхода в 63 года) 2019 года и, соответственно уже в 2028 году будет 15 лет, однако не будут иметь 25 лет (требование для выхода в 63 года).
Кроме того с целью усовершенствования пенсионного законодательства предлагается пересмотреть размер и условия назначения минимальной пенсии по возрасту. В частности, при наличии страхового стажа 30/35 лет для женщин и мужчин – на уровне прожиточного минимума; в случае полного отсутствия страхового стажа – рассчитана пенсия.
Напомним, законопроект о пенсионной реформе предусматривает повышение страхового стажа до 35 лет в течение 10-летнего периода. Ранее министр соцполитики Рева заявил, что украинцы будут иметь возможность выходить на пенсию в любом возрасте при наличии 40 лет страхового стажа.
После принятия законов по пенсионной реформе минимальная пенсия в Украине вырастет на 11% (на 140 грн) – от нынешних 1312 грн до 1452 грн для тех, у кого достаточно страхового стажа.Такие цифры приводит пресс-служба парламентского комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения со ссылкой на председателя комитета Людмилу Денисову. В случае принятия нардепами пенсионной реформы от 1 октября для назначения и перерасчета пенсий применяется прожиточный минимум, предусмотренный госбюджетом на 1 декабря 2017 года. То есть, от 1 октября прожиточный минимум для пенсионеров, имеющих полный страховой стаж, составит 1452 грн.