Какие инфекции опасны для развития плода
Наиболее опасные болезни для зародыша сообщает сайт Наша мама.
Ветрянка – не менее опасное инфекционное заболевание, однако не является показанием для прерывания беременности. Риск развития аномалий плода и выкидыша особенно высок в первом триместре и достигает 5%. Затем идет резкое снижение процента риска, который снова становится значительным в момент родов. Если инфицирование произошло в это время, то маме вводится иммуноглобулин, который предотвращает негативное воздействие вируса Varicella-zoster на ребенка.
Активная стадия сифилиса и герпеса во время вынашивания малыша чревата деформациями плода (костной и нервной системы, зубов, мозга). Однако надо понимать, что от сифилиса, как и от герпеса, невозможно вылечиться окончательно. Вирус будет находиться в организме, но в неактивной стадии. Поддержка иммунитета и противовирусная терапия накануне зачатия – реальная возможность благополучно выносить и родить здорового малыша. Если накануне родов диагностирован активный генитальный герпес, то это является показанием к кесареву сечению, чтобы не заразить ребенка при его прохождении по родовым путям.
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Хламидиоз, которым страдают многие женщины, протекает бессимптомно и может вообще не беспокоить будущую маму. Однако эта инфекция может вызвать глазные и легочные заболевания у плода. Важно вовремя его диагностировать и пролечить безопасными для плода медикаментами.
Гепатиты В и С могут передаться эмбриона, только если протекают в активной форме, что грозит циррозом, а потом раком печени. На ранних сроках активная стадия этих заболеваний угрожает практически 90% выкидышем. Если мама только носитель гепатитов, то риск заражения малыша составляет 5% при беременности, еще 5% при родах и 1,2% при кесаревом сечении. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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