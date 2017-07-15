Какие фрукты есть вечером, чтобы похудеть

magictr | 15.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Переходи на летние варианты ужина.

Многие девушки убирают из своего вечернего рациона фрукты бесполезно. Ведь летом ужинать фруктами не только очень вкусно, но и полезно для фигуры. Используй их в свежем виде и для приготовления всевозможных фруктовых салатов. А самыми популярными и среди поклонниц диеты считаются:

яблоки;
киви;
грейпфрут;
авокадо;
Ананас.

Если ты поклонница ягод, то и здесь существует “стройный” список:
малина;
черника;
вишня;
смородина;
Крыжовник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Только 100 калорий: вкусный десерт, если ты на диете

Все выше перечисленные ягоды и фрукты улучшают метаболизм и способствуют его ускорению, сжиганию подкожных жировых запасов, насыщают организм необходимой влагой и витаминами. И конечно же, эти продукты содержат клетчатку, которая долго переваривается и требует от организма достаточно много энергии для ее усвоения.На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: cosmo.com.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Воспитание, которое доводит детей до депересії
  • Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
  • Снежная лавина сошла в Иране
  • В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr