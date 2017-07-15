Какие фрукты есть вечером, чтобы похудеть
15.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Переходи на летние варианты ужина.
яблоки;
киви;
грейпфрут;
авокадо;
Ананас.
Если ты поклонница ягод, то и здесь существует “стройный” список:
малина;
черника;
вишня;
смородина;
Крыжовник.
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Все выше перечисленные ягоды и фрукты улучшают метаболизм и способствуют его ускорению, сжиганию подкожных жировых запасов, насыщают организм необходимой влагой и витаминами. И конечно же, эти продукты содержат клетчатку, которая долго переваривается и требует от организма достаточно много энергии для ее усвоения.На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: cosmo.com.ua
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