Какие фразы никогда нельзя говорить ребенку
Обержно в воспитании малыша, именно эти фразы могут ему навредить. Сообщает сайт Наша мама.
“Раз ты так себя ведешь, я тебя не люблю”
Другими словами, я могу любить тебя, только когда ты мне подходишь. После этой фразы ребенок начинает стараться изо всех сил быть правильным, он отодвигает все свои потребности и желания, “выращивает” в себе некую антенну, которая угадывает желания и ожидания родителей. В результате ребенка не существует.
“Не позорь меня”
У такого ребенка как будто нет выбора, малыш может быть только чьим-то позором. Говоря нечто подобное, вы травмируете собственного малыша.
“Ты совсем как отец (мать)”
Безусловно, эта фраза иллюстрирует отношения папы с мамой, их недовольство своей совместной жизнью, которое они вымещают на ребенке. Родители используют эту манипуляцию, если есть борьба за ребенка и ему надо выбрать сторону либо папы, либо мамы.
“Не доешь кашу – будешь слабым и глупым”
Подобные фразы – это тоже чистой воды манипуляция. У ребенка подобное выражение может развивать страхи или очень тяжелые отношения с едой, ее культ, лишний вес и т. д.
“Будешь себя плохо вести, мы тебя отдадим дяде (бабаю)”
Это очень конкретное послание, в котором говорится, что ребенок ценен, только если он удобен своим родителям. Родитель транслирует своему чаду: “Не будь собой, ты должен быть таким, каким ты нас устраиваешь”. Вырастая, такие дети не знают, чего они хотят, и пытаются угодить всем и каждому. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: www.obozrevatel.com
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