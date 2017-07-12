Какие домашние растения опасны для ребенка
Убедитесь, что этих растений нет в вашем доме, сообщает сайт Наша мама.
Антуриум
Если малыш доберется до антуриума, сорвет листочек и, не дай Бог, разомнет его в руках – химический ожог обеспечен. Даже капелька сока из листочка этого растения опасна для ребенка. Нежная детская кожа обязательно отреагирует на сок этого растения как минимум раздражением.
Олеандр
Если в твоем доме есть олеандр, все члены семьи попадают в группу риска по возникновению стойких головных болей в пору его цветения. Для ребенка аромат этого растения опасен вдвойне – эфирные масла олеандра могут вызвать у малыша не только ухудшение самочувствия, но и рвоту.
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Диффенбахия
Диффенбахия опасна для ребенка тем, что может вызвать отек гортани, если сжевать листик этого растения. А у детей просвет в дыхательных путях и так очень узкий. Поэтому это растение может таить в себе смертельную опасность для малыша.
Бегония
Бегонию советуют держать в доме, так как она выделяет противомикробные вещества. И это прекрасно. Но только в том случае, если бегония стоит в недоступном для ребенка месте. Добравшись до этого растения и попробовав ее на вкус, ребенок может получить ожог слизистой в ротовой полости. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: ivona.bigmir.net
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