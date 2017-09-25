Какие документы оформлять для выезда ребенка за границу
2017-09-24 15:30
Какие документы оформлять для выезда ребенка за границу
Разгар сезона школьных каникул и отпусков, когда многие родители будут отправлять своих детей в Европу, на Средиземное море или к океану.
Оформление детского проездного документа, передает Rus.Media.
Чтобы несовершеннолетний ребенок мог выехать за рубеж, вначале его нужно внести в загранпаспорт одного из родителей или сделать детский проездной документ.
Данные о ребенке, который едет за границу вместе со своими родителями, вносятся в паспорт одного из них на основании заявления одного из родителей, в чей паспорт вписывается ребенок.
Детский проездной документ следует оформлять в управлении по делам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц. Он регистрируется для детей в возрасте до 16 лет и действителен до 18 лет ребенка. Для этого документа нужно заверить в нотариальной конторе заявление от имени родителей.
Кроме того, необходимы документы:
Свидетельство о рождении ребенка и одна его копия
Если ребенку уже есть 16 лет, то нужно предоставить его паспорт и его ксерокопию первой и второй страниц, а также страницы о месте регистрации.
Форма №3 из ЖКХ – в том случае, если родители прописаны в разных местах, а ребенок моложе 16 лет.
4 матовых фото размером 3,5х4,5 см.
Отечественные паспорта родителей.
Идентификационный код одного из родителей (или ребенка, если у него есть код).
Квитанции об оплате за услуги по оформлению проездного документа и за бланк документа.
Оформление документов для поездки в визовую страну
Для оформления визы на ребенка вместе с обычным пакетом документов необходимо также подать заявление от обоих родителей о согласии на выезд ребенка за границу, заверенное у нотариуса. Здесь обязательно нужно указать период пребывания в стране и цель поездки (туризм, лечение, образование и тому подобное).
А если, например, ребенок вписан в паспорт матери, то в консульстве вместе с обычным пакетом документов для получения визы необходимо предоставить согласие от отца ребенка (нотариально заверенное), и наоборот.
Надеемся, теперь для тебя не составит никакого труда оформить такие документы на своего ребенка!