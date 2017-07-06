Какие документы нужны для развода

magictr | 06.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Брак можно расторгнуть как в административном, так и в судебном порядке. Чтобы начать бракоразводный процесс, необходимы такие документы, как Свидетельство о браке, Свидетельство о рождении детей, договор об условиях проживания и содержания детей, в случае подачи супругами совместного заявления в суд и прочее.

Если у вас нет детей, расстаться можно в административном порядке. Для этого надо подать совместное заявление в орган регистрации актов гражданского состояния. Через месяц после подачи такого заявления рагс вынесет решение о расторжении брака, и вы получите Свидетельство о разводе.

Развод в семье, где есть дети
Если же в семье есть дети, то брак может быть расторгнут в судебном порядке. Супруги должны подать совместное заявление в суд о расторжении брака. Кроме того, такой иск о разводе может подать один из супругов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На что имеет право ребенок от гражданского брака

Подавая совместное заявление о разводе, супруги обязательно должны подать в суд нотариально заверенный договор об условиях проживания и содержания детей.

Если в течение месяца после подачи заявления супругов не отозвало свое заявление, суд выносит решение о расторжении брака. В таком случае брак считается расторгнутым с момента вступления в законную силу решения суда. Стоит помнить, что при расторжении брака в судебном порядке свидетельство о разводе не выдается.

Какие документы нужны для раздела имущества при разводе
Разделить совместное имущество муж и жена могут как в браке, так и после его расторжения.

Наиболее надежный путь разделить имущество при разводе без взаимных претензий в будущем – заключить договоры о разделе дома, квартиры и тому подобное. Такой договор надо нотариально заверить.

Разделить имущество можно также и в судебном порядке, подав иск о разделе совместного имущества. Иск надо подкрепить документами, подтверждающими право собственности на имущество.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Как помочь подростку найти себя? Топ-5 советов
  • Сколько воды должны пить дети и почему
  • Медовый коктель
  • Куриные котлеты с капустой

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr