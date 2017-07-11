Какие дети чаще имеют расстройства психики?

magictr | 11.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Расстройства психики у ребенка

Оказалось, что мальчики и девочки, склонны к возникновению аллергических реакций, чаще других детей сталкиваются с психологическими заболеваниями. По словам медиков, наличие аллергии у человека способствует появлению тревоги и депрессии. Страх унижения и социального отторжения вызывает у детей сильный стресс.

В процессе осуществления лабораторных наблюдений врачи задействовали 80 респондентов. Возраст всех добровольцев варьировался от 4 до 12 лет. В ходе проведения опытов специалисты задействовали здоровых детей, а также тех, кто имел пищевую аллергию.

Выяснилось, что мальчики и девочки, которые страдают аллергией, чаще других малышей имеют расстройства психики.

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