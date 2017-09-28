Какие цены на бензин в марте ждать в Украине (инфографика)
2017-03-06 13:03
Какие цены на бензин в марте ждать в Украине (инфографика)
В марте цены на топливо будут стабильными, но во второй половине года ожидается повышение стоимости.
Так, Дмитрий Марунич руководитель Фонд энергетических стратегий уверен, что причиной подорожания останется увеличение цен на нефтепродукты в Европе и колебания курса гривни.
Об этом информируют на “Сегодня” , передает Rus.Media.
“Три фактора: рост цен на нефть, падение нацвалюты и повышение акциза будут негативно влиять на стоимость бензина и дальше. Большие сети заправок уже подняли цены. Вероятно, на протяжении месяца будут дорожат бензин и дизтопливо, но незначительными темпами. Во автором полугодии цены вырастут еще больше и могут достичь неприятной отметки в 30 гривен за литр А-95, по дизельному топливу немного дешевле”, – прогнозирует Марунич.
При этом эксперт нефтерынка Леонид Косьянчук отмечает, что операторам невыгодно повышать стоимость топлива, поскольку в Украине и так низкий спрос, а зимой он еще больше упал, поскольку это “мертвый сезон”.
“Операторы рынка в последнюю очередь заинтересованы в повышении цен, поскольку декабрь, январь и февраль – это “мертвый сезон”: потребление падает, многие предлагаем перешли на альтернативные виды топлива или в нелегальный сектор, где цены дешевле. Поднятие цен на 30-50 копеек за литр негативно влияет на продажи, а когда розничная сеть продает меньше литров, чем нужно для окупаемости и прибыли, она закрывается. Вопрос стоит остро с двух сторон: цена давно неподъемная для потребителя, а снижать ее некуда, поскольку сеты пойдут в убыток”, – комментирует он.
Президент Нефтегазовой ассоциации Дмитрий Кулик прогнозирует, что март будет спокойным месяцем и большого скачка цен не будет.
“Учитывая, что на мировых рынках цены на нефть пошли вниз, а курс доллара в нашей стране пока стабильный, мы предполагаем, что март в плане ценовых колебаний будет относительно спокойным месяцем. Если не случатся форс-мажорные обстоятельства, ожидаем максимум плюс 10 копеек для бензина А-95. Тем не менее из-за блокирования деятельности сначала импортеров сжиженного газа, а затем трейдеров дизельного топлива и бензина ситуация на рынке во второй половине месяца может приобрести негативный характер”, – считает Кулик.
Стоит отметить, что с 1 апреля из-за поднятия акциза подорожает дизтопливо. Это приведет к тому, что ГП сравнится с ценами на бензин.