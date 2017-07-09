Какие бутерброды самые полезные для ребенка?

magictr | 09.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Вкусные и полезные рецепты бутербродов для ребенка сообщает сайт Наша мама.

Уж что-что, а бутерброды детям очень нравятся. Ничего плохого в этом нет, если “начинка” у такого блюда правильная. Пусть это будут тонкие кусочки нежирного сыра, отварного мяса (телятины, говядины, говяжьего языка, грудки индейки или курицы), докторской колбасы (до 2-3 лет – специальной детской), сваренного вкрутую яйца, а также паста из свежего творога или несоленой брынзы с укропом.

Сверху посыпьте бутерброд для ребенка мелко нарубленной зеленью и положите кусочки тонко нарезанного помидора, огурца, яблока, редиса, положите лист зеленого салата. Чем больше будет зелени и овощей, тем бутерброд полезнее!

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Растительная клетчатка замедлит всасывание углеводов, не допуская резкого подъема уровня сахара в крови с его последующим быстрым падением, как это обычно бывает, когда ребенок ест просто хлеб с маслом. Но некоторые родители его еще и сахаром посыпают на просьбу маленького сладкоежку. Никогда так не делайте! Да и бутерброды с икрой лучше отложить до трех лет: ведь при всей своей полезности она, во-первых, слишком соленая для малыша, а во-вторых, очень аллергенна. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: www.2mm.ru

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