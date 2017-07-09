Какие бутерброды самые полезные для ребенка?
Вкусные и полезные рецепты бутербродов для ребенка сообщает сайт Наша мама.
Сверху посыпьте бутерброд для ребенка мелко нарубленной зеленью и положите кусочки тонко нарезанного помидора, огурца, яблока, редиса, положите лист зеленого салата. Чем больше будет зелени и овощей, тем бутерброд полезнее!
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Растительная клетчатка замедлит всасывание углеводов, не допуская резкого подъема уровня сахара в крови с его последующим быстрым падением, как это обычно бывает, когда ребенок ест просто хлеб с маслом. Но некоторые родители его еще и сахаром посыпают на просьбу маленького сладкоежку. Никогда так не делайте! Да и бутерброды с икрой лучше отложить до трех лет: ведь при всей своей полезности она, во-первых, слишком соленая для малыша, а во-вторых, очень аллергенна. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: www.2mm.ru
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