Какие болезни вызывает ПМС
06.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Если и ты заметила у себя такие симптомы, причина именно в ПМС, сообщает сайт Наша мама.
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Депрессия
Женщины, которые страдают депрессией, могут замечать, что перед началом менструации негативные ощущения, присущие этому состоянию, усугубляются. Если тревога, перепады настроения, плаксивость и раздражительность в период ПМС становятся сильными, стоит поговорить с доктором, чтобы он выписал антидепрессанты или увеличил их дозу. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: goodhouse.com.ua
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