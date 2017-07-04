Какие болезни лечит занятия сексом?
1. Секс – лучше кабинета косметолога
В ходе исследовании группа экспертов рассматривала людей различного возраста через одностороннее зеркало и высказывала предположения по поводу их возраста. Участники исследования, выглядевшие, по мнению экспертов, моложе на 7-12 лет, в среднем занимались сексом 4 раза в неделю. Ученые считают, что именно регулярный секс помог им выглядеть моложе. Одна из причин – секс повышает уровень эстрогена в крови женщин, что делает их волосы блестящими, а кожу = эластичной.
2. Секс сжигает калории
Во время секса сжигается более 4 калорий в минуту. За полчаса любви можно израсходовать калории, полученные при съедании четырех шоколадных конфет. Так что рассмотрите секс как один из способов ежедневных занятий спортом.
3. Секс лечит мигрень
Для женщин головная боль является основной причиной заняться любовью, а не отказываться от нее. Повышение уровня эндорфинов и кортикостероидов в крови во время возбуждения и оргазма является прекрасным анальгетиком.
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