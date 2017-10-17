Какао способно улучшить память человека – ученые
2017-10-16 22:15
Какао способно улучшить память человека – ученые
Об этом сообщает журнал Nature Neuroscience.
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Результаты последнего исследования американских ученых показали, что какао можно использовать для профилактики старческого склероза, передает Rus.Media. Об этом сообщает журнал Nature Neuroscience.
Ученые утверждают, что какао способно улучшить память человека. Как сообщили ученые из США, положительный эффект создается благодаря полезному воздействию флавоноидов, содержащихся в какао-бобах. Как пояснили ученые, у участников последнего исследования, которые употребляли напитки с какао, наблюдалось значительное улучшение памяти. В эксперименте принимали участие 37 здоровых участников в возрасте от 50 до 69 лет.
Добровольцы ежедневно пили напиток из какао, получая при этом разные дозы флавоноидов. Данные показали, что повышение объема крови было установлено в группе участников, которые пили напиток с большим количеством флавоноидов. Кроме того, было отмечено, что они значительно лучше стали выполнять упражнения на память.