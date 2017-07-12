Какая женщина является идеальной для мужчин?

magictr | 12.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Идеальная женщина

1. Поддержка и одобрение.
В особенности – в отношениях. Если он хороший и вы его цените – обязательно говорите об этом чаще!

2. Смех.
Мужчина надеется, что сможет вас развеселить, поэтому если это ему удастся – посмотрите на его реакцию, этим вы его осчастливили.

3. Принятия.
Этого хочет любой, ведь воспринимать и любить человека таким, какой он есть, со всеми недостатками – достаточно сложно.

4. Честность.
Это – основа любых отношений. Если между вами есть неискренность, то и любовь под большим вопросом.

5. Личное пространство.
Не ограничивайте его свободу, позволяйте видеться с друзьями и живите свободно сами.

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