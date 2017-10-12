Какая-то куча придурков : депутат Береза высказался об ультрас, которые избили его
2017-10-12 07:47
Какая-то куча придурков : депутат Береза высказался об ультрас, которые избили его
Президент клуба Днепр-1 рассказал, как фанаты Днепра вломились на трибуну.
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Юрий Береза посоветовал футбольным фанатам идти в Вооруженные силы Украины и там проверять свою силу, передает Rus.Media. Слова депутата от “Народного фронта” и почетного президента “Днепр-1” приводятся на странице спортивного клуба в Facebook.
– На самом деле я хорошо видел только первый тайм. К сожалению, во время перерыва, я не знаю, кто не сработал, но возникла такая ситуация, что какая-то куча придурков, снося на своем пути детей, вломился в сектор, где находились болельщики СК “Днепр-1”. А мы сегодня играли в гостях, и наши болельщики были компактно рассажены. И я не знаю, как это назвать. Именно эти люди сорвали последний матч ФК “Днепр” в премьер-лиге против “Волыни”. И тогда они бросали петарды и дымовые шашки на поле прямо по футболистам, и в том числе по игрокам “Днепра”, и сейчас это также происходило, – не скрывал эмоций депутат.
По словам Березы, на стадион должны вернуться правоохранители, а особенно неадекватным болельщикам нужно пожизненно запретить посещать матчи. Также он посоветовал фанатам идти на передовую и там взрывать гранаты.
– Я хочу обратить внимание на движение фанатов СК “Днепр-1”. У нас нет файеров, петард, потому что большинство прошли войну… Хотите бросать гранаты – идите на передовую! Идите в вооруженные силы Украины и там проверяйте свою силу, как вы можете оставить у врага… на самом деле, я не обижаюсь на больных людей.
Вечером 11 октября во время матча второй лиги на “Днепр-Арене” фанаты “Днепра” вывесили баннер: “Мы сломаем вам Березу и развалим ваш “Причал” (неофициальный сайт болельщиков днепровского клуба).