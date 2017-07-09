Какая прическа бьет все рекорды популярности в этом сезоне (ФОТО)

magictr | 09.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Крутые индийские косички завоевывают популярность, сообщает сайт Наша мама.

Плетение ворвалось в мир моды и красоты примерно три-четыре сезона назад, и с тех пор ничего особенно не меняется. Так, время от времени мы начинаем заплетать волосы немного по-другому, но глобально все остается по-старому: мы не завязываем, не распускаем, а именно заплетаем.


 
Уже были на пике популярности французские косы, была в моде толстая славянская коса, были актуальными тоненькие косички, как бы затерявшиеся среди распущенных прядей. И вот настал черед парных индейских кос. В принципе, ничего удивительного: сегодня в фаворе этно и бохо-стиль, а они во многом основаны на стилистике американских индейцев.

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Как делать модную укладку? Разумеется, нет ничего сложного, единственное, что нужно запомнить: не зачесывать волосы гладко и не затягивайте пряди. Пусть все будет максимально свободно и легко. Можно даже чтобы какие-то прядки выбивались – это только украсит вашу прическу и придаст образу шарма. Плести косы начинайте за ушами (то есть довольно низко). Кстати, в последнее время все больше знаменитостей выбирают индейские косички как повседневную укладку. Большая поклонница парных кис – Мэри-Кейт Олсен. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: goodhouse.com.ua

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