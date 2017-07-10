Какая польза мятного чая во время беременности?
• Успокаивает нервную систему, помогает справиться с паническим страхом и тревожным состоянием перед родами, а это все очень положительно сказывается и на состоянии малыша: когда мама спокойна, и ему в своем «домике» комфортно;
• помогает справиться в I триместре с токсикозом (читайте детальнее про ранний токсикоз): снимает синдромы тошноты и изжоги, содействует прекращению вздутия живота, расстройства желудка, устраняет запоры;
• повышает женское либидо, которое во время беременности существенно снижается;
• устраняет головокружение;
• при простуде и заболеваниях горла во время беременности, когда медикаментозные препараты запрещены, именно чай с мятой станет настоящим спасением, так как он обладает антисептическим, противовоспалительным и болеутоляющим действием;
• борется с отеками и варикозом.
Основываясь на таких целительных свойствах мятного чая, врачи даже рекомендуют пить его беременным. Однако во всем нужна мера, а поэтому при различных патологиях, отклонениях и трудностях этот напиток может навредить.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
-Головная боль у ребенка: как помочь?
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
- Раннее развитие детей: необычный способ Kumon
- Медовый коктель
- Куриные котлеты с капустой