Какая польза мятного чая во время беременности?

magictr | 10.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

мятный чай для беременных

• Успокаивает нервную систему, помогает справиться с паническим страхом и тревожным состоянием перед родами, а это все очень положительно сказывается и на состоянии малыша: когда мама спокойна, и ему в своем «домике» комфортно;
• помогает справиться в I триместре с токсикозом (читайте детальнее про ранний токсикоз): снимает синдромы тошноты и изжоги, содействует прекращению вздутия живота, расстройства желудка, устраняет запоры;
• повышает женское либидо, которое во время беременности существенно снижается;
• устраняет головокружение;
• при простуде и заболеваниях горла во время беременности, когда медикаментозные препараты запрещены, именно чай с мятой станет настоящим спасением, так как он обладает антисептическим, противовоспалительным и болеутоляющим действием;

• борется с отеками и варикозом.
Основываясь на таких целительных свойствах мятного чая, врачи даже рекомендуют пить его беременным. Однако во всем нужна мера, а поэтому при различных патологиях, отклонениях и трудностях этот напиток может навредить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
-Головная боль у ребенка: как помочь?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
  • Раннее развитие детей: необычный способ Kumon
  • Медовый коктель
  • Куриные котлеты с капустой

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr