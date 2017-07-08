Какая польза малины и кому нельзя?
Так, в малине находится большое количество полезных витаминов и микроэлементов. В ней находится целая куча витамина С, а также, витамин А, витамин РР, В, D, Е. Вся эта группа витаминов позволяет укреплять иммунитет и общее состояние организма, а самое главное, они сохраняются в любом виде. Как и в свежем, и консервированном.
Кроме этого, в ней находятся такие полезные вещества, как фосфор, магний, кальций, калий и хлор. Есть здесь и полезные натуральные кислоты: салициловая кислота, яблочная и лимонная кислоты.
Чем вредна малина?
Несмотря на то, что малина так полезна, как мы уже знаем, у всего есть свои недостатки и противопоказания. Так, малину не рекомендуется употреблять в больших количествах аллергикам. Ведь, она очень аллергенный продукт, может вызвать много неприятных последствий.
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