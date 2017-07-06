Какая польза душа для организма?
ослідження, которое было проведено еще в 2004 году показало, что слишком частое использование антибактериального мыла, скрабов и других косметических средств приносит больше вреда, чем пользы. В результате их применения с кожи смывается естественный защитный слой, она становится более сухой и истонченная. Это провоцирует создание благоприятной атмосферы для возникновения микротрещин в кожном покрове, через которые могут проникать различные инфекции и микробы.
Подтверждает эту точку зрения и доктор Брэндон Митчелл, доцент дерматологии в Университете Джорджа Вашингтона. Он говорит, что большинство людей слишком часто принимают душ.
Слишком частое мытье с применением различных химических средств личной гигиены лишает кожу ее естественных жиров, а также может разрушить естественную иммунную защиту человека.
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И все же, как часто необходимо принимать душ на самом деле? Доктор Митчелл говорит, что в том случае, когда речь идет именно о здоровье – не про ваш внешний вид или запах, – то одного или двух раз в неделю вполне достаточно. Наше тело довольно разумно устроено и не требует ежедневной очистки – скорее, наоборот, это может даже навредить йом
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