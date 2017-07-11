Какая опасность ждет малыша в песочнице
Итак, какие же опасности ждут ребенка в детской песочнице. Сообщает сайт Наша мама.
Столбняк
Споры столбняка могут “жить” в земле или песке, на старых залозках или гвоздях достаточно длительное время. Если ребенок на улице зацепиться за ржавый гвоздь и подряпалась до крови, это большая вероятность занесения инфекции в организм. Если малыш не прошел плановую вакцинацию от столбняка, последствия могут быть не очень радужными, ведь это достаточно серьезное инфекционное заболевание, поражающее нервную систему.
“Привет” от взрослых
Заметить на детской площадке вечером изрядно подвыпивших взрослых – далеко не редкое явление. А на следующий день там же можно обнаружить различные “сюрпризы”, такие как битые бутылки, шприцы и прочие малоприятные для детского здоровья вещи. Ребенок может не только порезаться, но и подхватить различные инфекционные заболевания.
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Обмен инфекциями
Также в песочнице малыш может подхватить различные вирусные или инфекционные заболевания от своих друзей. Ведь когда на улицу выбираются все малыши двора, редко бывает так, что среди них нет ни одного простуженного малыша. И речь идет не только об ОРВИ, ведь воздушно-капельным путем передаются и другие, более опасные инфекции, такие как ветрянка, корь, краснуха и так далее. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: www.obozrevatel.com
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