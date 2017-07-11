Какая летняя ягода поможет быстро похудеть
Вкусно и полезно! Сообщает сайт Наша мама.
Ученые пришли к выводу, что ягоды могут не только сжигать жировые клетки, но и предотвращать их появление. Они также утверждают, что черника может изменить процесс усвоения сахара и жиров организмом. А все за счет полифенолов, которые содержатся в ней в большом количестве. Именно эти вещества расщепляют жиры и препятствуют их появлению.
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Включив всего 200 г черники в свой ежедневный рацион, ты вскоре заметишь результат. А чтобы изучить ее действие еще подробнее, специалисты планируют продолжить свои исследования. Кто знает, возможно, в будущем это будет самым популярным средством для похудения. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: cosmo.com.ua
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