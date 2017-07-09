Какая косметика вызывает рак?
09.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
В шампунях опасным является содиум лаурил сульфат, или просто SLS, который постепенно уничтожает волос.
Еще одним вредным компонентом в этом средстве гигиены является силикон. Он делает даже из шикарного волос “пылесос”, притягивая смог, грязь и пыль.
Угрозу несут дешевые красные помады и румяна яркого красного цвета. “Этот красный цвет дает свинец. Это все равно, что добровольно присмоктатись к выхлопной трубе авто. Это те самые тяжелые металлы”, – пояснила эксперт.
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