Какая косметика вызывает рак?

magictr | 09.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Косметика вызывает рак

В шампунях опасным является содиум лаурил сульфат, или просто SLS, который постепенно уничтожает волос.

Еще одним вредным компонентом в этом средстве гигиены является силикон. Он делает даже из шикарного волос “пылесос”, притягивая смог, грязь и пыль.

Угрозу несут дешевые красные помады и румяна яркого красного цвета. “Этот красный цвет дает свинец. Это все равно, что добровольно присмоктатись к выхлопной трубе авто. Это те самые тяжелые металлы”, – пояснила эксперт.

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