Какая форма ногтей сейчас на пике популярности

magictr | 05.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Возможно, и ты решишься попробовать этот неоднозначный тренд.

Чуть больше года назад Кайли Дженнер выставила в Инстаграм фото с маникюром, на котором ее ногти были похожи на форму “гроба”. Конечно же, все дружно посмеялись над попыткой создать новый тренд, однако звезды в последние несколько месяцев активно его используют, о чем свидетельствуют их страницы в социальных сетях.

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Источник: edinstvennaya.ua

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