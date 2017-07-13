Какая диета поможет тебе похудеть в талии
Если отпуск не за горами, а похудеть именно в талии, имеем для тебя простую диету, сообщает сайт Наша мама.
По мнению диетологов, употребление яблок на постоянной основе предотвращает надбавки лишнего веса. Особенно эффективны кислые яблоки. Они позволяют контролировать аппетит и помогают худеть, потому что обеспечивают более длительное чувство насыщения.
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Ряд проведенных исследований показало, что и взрослые, и дети, которые регулярно употребляют яблоки, значительно чаще имеют более низкий индекс массы тела по сравнению с теми, кто эти фрукты не жалует. Разгрузочные дни на яблоках уменьшают объемы более чем на 5 см! Диетическое волокно пектин и полифенолы в этих фруктах, играют ключевую роль в деле снижения аппетита и борьбы с лишним весом. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: cosmo.com.ua
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