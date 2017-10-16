Какая интимная стрижка у женщин больше всего нравится мужчинам

despravda | 16.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-16 20:31

Какая интимная стрижка у женщин больше всего нравится мужчинам
Природа придумала эпиляцию не зря!

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Американское издание The Huffington Post провело среди 5 тысяч своих пользователей мужского пола опроса, передает Rus.Media. Тема непростая и безотлагательная: женская интимная стрижка, также известная как интимная эпиляция.

Сейчас мы познакомим тебя с результатами, полученными после того, как исследователи сайта поставили пользователям-мужчинам три вопроса.

Вопрос 1. Какая женская интимная стрижка вам нравится?

41% — полная эпиляция, без единого волоска.

38% — все-таки у взрослой женщины должны быть там какие-то волосы, но пусть их будет немного.

15% — никаких специфических преимуществ, пусть женщина делает с собой то, что помогает ей чувствовать себя сексуально.

5% — максимально натурально, никаких бритв и воска.

1% — другое.

Вопрос 2. Вы когда-нибудь прерывали свидание в самый кульминационный момент из-за того, что вам не понравилась интимная стрижка женщины?

91% — нет.

9% — да.

Вопрос 3. А сами вы считаете нужным следить за своей интимной стрижкой?

48% — не сказал бы, что это обязанность, просто мне нравится быть ухоженным.

20% — если девушка делает интимную стрижку специально для меня, я буду считать своим долгом делать себе интимную стрижку для нее.

20% — в наши дни мужчина непременно должен делать интимную стрижку.

12% — нет.

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