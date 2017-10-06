Как засечь паразитов в своем организме
2017-10-06 17:28
Как засечь паразитов в своем организме
Сегодня даже самый чистоплотный человек не может полностью застраховать свой организм от появления паразитов.
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А потому нужно знать, как выявить и избавиться от «нахлебников» в максимально короткий срок, передает Rus.Media.
1. Острицы
Этот паразит является одним из самых распространенных в человеческом организме. Выглядят острицы как круглые черви. Заразиться ими можно от другого человека или даже животного, если не придерживаться правил элементарной гигиены. Наиболее очевидный признак наличия остриц – зуд в области заднего прохода. Избавиться от этого паразита очень просто – достаточно однократного приема лекарств. Но предварительно следует посетить врача.
2. Свиной и бычий цепни
Эти паразиты имеют вид лентовидных червей. Их длина может достигать 6 метров. Главной причиной появления в вашем организме этого неприятного паразита является употребление непрожаренную мяса. Симптомы заражения: блуждающая боль в животе, тошнота, рвота и значительное похудение без особой причины. Вывести свиной или бычий цепни можно только в стационаре.
3. Власоглав
Если вы плохо помыли овощи или фрукты, то будьте готовы, что следствием их употребления станет появление в вашем организме мелких круглых червей. Местом их жительства является начало толстой кишки. Главными симптомами наличия этих паразитов являются диарея, тошнота, судороги и головокружение. Признанными эффективными борцами с власоглавами являются «Мебендазол», «Декарис», «Вормил» и «Левамизол», однако лучшей рекомендацией будет отправиться на прием к врачу.
4. Токсокара
Токсокара проникает в организм при контакте с собаками, зараженными этим паразитом. Это довольно крупный червь (до 18 см в длину), как правило живет в тонком кишечнике. При попадании в организм, токсокара провоцирует лихорадку, сыпь, развитие отека Квинке, а в некоторых случаях даже судороги и паралич. Процесс лечения и удаления этих паразитов является довольно длительным и состоит из цикла (иногда нескольких циклов) приема противопаразитарних лекарств, назначенных лечащим врачом.
5. Стронгилоїд
Этот паразит очень сложно обнаружить, несмотря на его крошечный размер. Наиболее заметны признаки того, что вы заражены стронголоїдом, это зудящие высыпания розового цвета, расположены на животе, груди и ягодицах. Кроме того, зараженный страдает от повышенной температуры и тошноты. Вылечить организм от этого паразита можно только с помощью противопаразиторних препаратов.