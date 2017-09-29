Как заряжать электромобиль
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2017-09-29 21:55
Как заряжать электромобиль
Преимущества электромобилей перед машинами на двигателях внутреннего сгорания сегодня очевидны для всех.
Поэтому все больше автолюбителей задумываются о переходе на более экологический транспорт. И любого потенциального владельца электрокара волнует, каким способом и как часто придется подзаряжать своего железного коня. Давайте немного поразмышляем на этот счет. Как часто нужна зарядка?
Понятно, что единого ответа на этот вопрос не может быть – все упирается в километраж, который вы наматываете ежедневно в своей обычной жизни, передает Rus.Media.
Современные модели электрокаров могут преодолеть без дозарядки до 150 – 160 км. Конечно, есть и суперновинки, производители которых обещают вам в 426 км на одном заряде Tesla), но отечественному обывателю они пока мало доступны. По свидетельствам владельцев Nissan Leaf им удается не заряжаясь, проехать до 130 – 140 км.
Исходя из этих показателей, можем прикинуть, что для обычного человека, чья ежедневная траектория перемещений по городу – дом-работа-дом, достаточно будет заряжать машину раз в 3 – 4 дня, в зависимости от удаленности офиса от дома. Если же ваша деятельность связана с постоянными разъездами по городу, возникнет необходимость ежедневной зарядки (например, это можно делать ночью, пока вы спите).
Сколько заряжается батарея?
У большинства современных электромобилей стоят литий-ионные батареи. И заряжаютя они, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы их владельцам, потому что тяговый аккумулятор электрокара работает на постоянном токе, а в городской сети ток переменный. Чтобы зарядить батарею от сети, специальный бортовой зарядное устройство, входящие в комплектацию машины, преобразует переменный ток сети в постоянный. И чем мощнее это устройство, тем быстрее зарядится ваш электромобиль.
Поэтому на вопрос о скорости заряда нет однозначного ответа, как и на вопрос о продолжительности его действия.
Так, например, для зарядки Nissan Leaf с помощью зарядной установки Nissan будет нужно 8 часов, то есть такую машину удобно ставить на зарядку на ночь или на весь рабочий день, при условии, что вы не едете из офиса.
А вот Tesla, которая заряжается от установки High Power Wall Connector, справится за 3,5 часа, поэтому ее можно заряжать всякий раз, когда владелец просто решил сделать себе перерыв и несколько часов отдохнуть, посидеть в Интернете или поиграть в любимую игру .
Зато, если вы оставили заряженную машину в гараже надолго, не беспокойтесь, что до того момента, как она вам понадобится, аккумулятор «сядет». Литий-ионные батареи теряют заряд очень быстро – не больше 3% за месяц.
Как заряжать электрокар
Всего есть 4 основных способа «накормить» вашего железного друга:
- от городской электросети – хотя теперь такой способ уже практически не используют, потому что за безопасность метода никто не может поручиться);
- от сети переменным током – защита обеспечивается использованием штатного кабеля, что входит в комплектацию электромобиля;
- с помощью однофазного разъема SAE J1772 или трехфазного разъема Mennekes – это безопасный и полностью контролируемый режим заряда; на заправочных станциях обычно есть этикетки, указывающие доступную мощность;
- зарядка быстрым током с помощью специальных станций типа System A (они же CHAdeMO или Yazaki) и System C (они же CCS) – это действительно самый быстрый способ зарядить электромобиль постоянным током. Например, для заряда батареи Nissan Leaf на 80% понадобится не более 30 минут.
Уже в недалеком будущем нас ждет выпуск самозаряжающихся электромобилей на солнечных батареях .
Сколько стоит зарядить электрокар
Попробуем примерно оценить, какие издержки повлечет за собой зарядка электромобиля. Если для обычных машин на двигателях внутреннего сгорания используется понятие литража топлива на километр пути, то для электрокаров считается расход киловатт-часов на 1 км.
Полный заряд аккумулятора электромобиля составляет примерно 80 кВтч. Как мы говорили выше, этого хватает примерно на 160 км. то есть 0,5 кВтч на 1 км или 50 кВтч на 100 км. Умножьте текущую стоимость одного киловатт-часа и получите сумму, которую «съест» ваш электрокар их бюджета. Но, согласитесь, чистый воздух того стоит.