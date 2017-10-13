Как украинцы будут выбирать врачей после реформы
2017-10-13 12:46
Как украинцы будут выбирать врачей после реформы
В МИНЗДРАВЕ дали разъяснения.
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Выбор семейных врачей после принятия медицинской реформы будет полностью свободным и не зависеть от места регистрации Об этом рассказал заместитель министра охраны здоровья Украины Павел Ковтонюк, передает Rus.Media.
“Выбор семейных врачей будет полностью свободным. Он не будет зависеть от места регистрации человека. Далее по направлению семейного врача человек выбирает специалиста вторичного звена. В этой системе семейный врач является партнером человека, а специалист вторичного звена является партнером этого семейного врача”, – сказал Ковтонюк.
По его словам, человек, который идет к врачу вторичного звена на свое усмотрение, без рекомендации семейного врача, должна платить за это свои деньги. Это общая практика различных стран мира.
8 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект относительно проведения медицинской реформы в государстве. Реформа будет состоять из трех этапов и рассчитана на три года.
По подсчетам МИНЗДРАВА, врач первичного звена по 2 тыс. пациентов будет получать в год на свою практику около 700 тыс. гривен на год.
Главный критик медреформы нардеп Ольга Богомолец считает, что принятием закона о медреформу парламент официально лишает граждан доступа к больниц в случае отсутствия денег.
Медицинские услуги, которые предоставляются на первичном звене, после старта медреформы будут бесплатными для пациентов, подчеркнула в.а. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Во втором чтении законопроект №6327 относительно медреформы должен быть рассмотрен парламентом в октябре.