Как ухаживать за белой обувью
2017-11-15 23:11
Как ухаживать за белой обувью
День, когда изобретут белое обувь, к которой не пристают ни грязь, ни пыль, станет самым счастливым днем за время существования нашей цивилизации.
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На такую обувь невозможно будет пролить ни кофе, ни пиво, лужи и зеленая трава будут только увеличивать срок ее годности, а неуклюжих соседей в общественном транспорте, так и норовят наступить тебе на ногу, такая обувь будет вежливо похлопывать по плечу (причем до того, как они попытаются обрушиться всем весом тебе на белоснежную кроссовку), передает Rus.Media.
Но пока этот день настал, надо научиться правилам обращения с белой обувью.
Словосочетание «белое обувь» уже давно не отдает пижонством: с повсеместным распространением стиля атлетик-шик кроссовки, сникери, кеды и слипоны прочно вошли в твой повседневный гардероб, потеснив классические туфли. Более того, контрастными белыми подошвами обзавелись даже самые что ни на есть кожуальні модели: броги, лоферы или топсайдери.
Обзаведясь парой обуви белого цвета (или хотя бы с белой подошвой или белыми деталями), ты, с одной стороны, автоматически попадаешь в пантеон модников, а с другой — вынужден уделять уходу за белой обувью самое пристальное внимание.
Чтобы не быть голословными, мы опросили даже не одного специалиста, а целых два. Так что после прочтения этой статьи уход за белой обувью — кожаной, текстильной или даже из высокотехнологичных материалов — не будет представлять для тебя никакой сложности.
Главный специалист по уходу за обувью в компании Rendezvous:
Кожаную обувь желательно перед первым ношением и дальше периодически обрабатывать соответствующим кожу кремом. Важно, чтобы этот крем не содержал много воска, чтобы кожа обуви осталась воздухопроницаемой.
Кроме внешней поверхности белого обувь тебе придется позаботиться о ее «внутреннем мире». В закрытой обуви нужно обязательно периодически очищать подкладку. Не забывай пользоваться специальным дезодорантом на основе ментолового масла, чтобы избавиться от неприятного запаха и бактерий.
Белую резиновую подошву нельзя чистить бытовыми моющими средствами и грубыми материалами. Поэтому забудь о хозяйственную губку с абразивом, иначе ты рискуешь оставить на мягком материале микроцарапины, вытащить из которых грязь в следующие разы станет практически невозможно. Скорее всего очистить подошву поможет специальный обувной шампунь на основе растворителя.
Белое обувь (да и вообще любую) нельзя стирать в стиральной машине, чистить порошком или другими бытовыми чистящими средствами. В зависимости от материала чистить такую обувь можно шампунем для замши или регенерирующим мылом.
Обувь, верх которой изготовлен из натуральных текстильных материалов, тем более нельзя подвергать интенсивной мойки в стиральной машине. Текстиль, по аналогии с джинсовым материалом, безвозвратно теряет окраску, которое уже не восстановишь. Вспень в небольшой емкости шампунь, нанеси пену на поверхность обуви и аккуратно почистите зубной щеткой. Остатки удали тряпочкой.
Обуви не рекомендуется сильно увлажнять. Поэтому после всех уходовых процедур тщательно высуши ее, в идеале — на колодках. Если ты не обзавелся такими, плотно набей ее тканью или бумагой, чтобы не деформировалась при сушке.
менеджер по продукту, категория обувь Reebok Classic:
Лучшая защита — это нападение. Купи специальное средство, которое создает защитный слой, на который пыль и грязь будут прилипать не так охотно. Если ты пожалел, что отмахнулся от назойливого продавца, который предлагал его купить вместе с кроссовками, еще не поздно вернуться и все исправить. В каждом магазине, где продают обувь, наверняка найдутся средства защиты.
Грязь — враг коварный, и когда ее становится видно, то битва, возможно, уже проиграна. Придя с пробежки или прогулки, не поленись протереть обувь сначала влажной мягкой тряпкой, смоченной мыльным раствором, а затем сделай то же самое, но уже без мыла. Этот рецепт работает с кожаными и текстильными кроссовками. Если ты предпочитаешь белую замшу или нубук, то придется обойтись сухой чисткой.
Не забывай про подошву — ее тоже надо чистить каждый день, вооружившись зубной щеткой и мыльным раствором. Кстати, зубная паста как средство от пятен на подошве еще эффективнее.
Если, несмотря на все меры предосторожности, ты увидел предательскую черную полосу на белоснежной поверхности, не спеши впадать в отчаяние. Сначала попробуй стереть пятно специальным обувным ластиком. Если не получилось, воспользуйся уже проверенным мыльным раствором, а если и он оказался бессилен, то возьми зубную щетку и немного зубной пасты и аккуратно зачисти место поражения, а затем смойте пасту водой. Важный момент: паста должна быть белоснежной. Обязательно вытри кроссовки насухо.
Всегда есть соблазн задействовать автоматику и забросить кроссовки в стиральную машину. Если на кроссовках есть кожаные элементы, машинной стиркой ты подпишешь им смертный приговор. И даже с текстильной обувью будь осторожен: всегда есть риск усадки и деформации.
Паузы в отношениях порой идут на пользу, особенно если речь идет о любви к кроссовкам. Изменяй им иногда с другой парой обуви, чтобы те отдохнули и просохли изнутри: влажность воздуха и твой пот не идут им на пользу. И не забывай ежедневно пользоваться дезодорантом для обуви: даже белый цвет не спасет от запаха, который неизбежно появится, если не принимать профилактические меры.
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