Как убрать пятна на лице. Советы косметолога
2016-01-30 13:48
Как убрать пятна на лице. Советы косметолога
Как побороть одну из главных проблем современных женщин?
Каждый человек желает быть привлекательной и уверенной в себе. Лицо – это наша визитная карточка. Но многие люди, независимо от возраста, сталкиваются с проблемой возникновения акне или угревой сыпи. В одном случае их замазывают тональным средством и ждут пока они пройдут. В худшем, начинают выжимать, и появляются пятна от прыщей. Обычно они розового, красноватого или коричневого оттенка. Через время они становятся менее заметными, некоторые исчезают, а другие остаются на лице и не проходят без вмешательства.
Пятна появляются из-за усиленного синтеза пигмента меланина в месте локального воспаления на коже, а интенсивность и глубина поражения зависят от тяжести воспалительного процесса, структуры кожи и наличия своевременного лечения. Пятна от прыщей появляются в 2-х случаях:
– Если отсутствует лечение воспалительного процесса на коже и дезинфекции места появления высыпания.
– Самостоятельное выдавливание – много женщин страдают такой проблемой. Такой метод травмирует эпителий кожи и повышается возможность занести инфекцию.
Что делать, чтобы не стать “вождем краснокожих”?
Дорогие женщины, запомните, выдавливания на лице, категорически запрещено. Особенно в области носогубного треугольника. В этой части лица очень развито кровоснабжение. Здесь представлено множество сосудов как артериальной, так и венозной сети. Кроме того, здесь находятся вены, не имеющие клапанов, в отличие от вен в других частях тела. Это означает, что инфекция, которая попадает через носогубный треугольник, легко может проникнуть в кавернозные синусы головного мозга.
Касаться руками лица, не следует ни при каких обстоятельствах. В результате выдавливания, на месте прыща может остаться след в виде рубца или темного пятна, которая может сохраняться в течение длительного времени.
Уход за кожей лица: как правильно очищать кожу
Маски домашнего приготовления не могут оказывать сильное воздействие, поэтому, они хороши только в том случае, если на лице остались лишь покраснения, а не серьезные рубцы.
При использовании домашних средств, не стоит ждать мгновенного эффекта. Только процедуры в косметологических кабинетах, могут принести быстрый результат. Если вам необходимо избавиться от пятен в кратчайшие сроки или при не эффективности домашних методов, можно воспользоваться косметическими процедурами у косметологов.
Максимального эффекта от лечения можно достигнуть только в летне-осенний период. В эту пору года кожа подвергается воздействию низких температур, холодного ветра и получает достаточное количество питательных веществ
Для улучшения питания кожи рекомендован прием витаминов. Нужно пересмотреть свой рацион питания. Следует исключит из рациона жареную, копченую, соленую пищу, сладости и газированные напитки. И самое главное отказаться от алкоголя, курения и конечно же полностью отказаться от фаст – фуда. Такая пища ухудшает пищеварение и засоряет организм. Необходимо употреблять достаточное количество свежих овощей и чистой воды. Лучше предотвратить появление прыщей, чем лечить застойные пятна после них. Если сыпь появляется через гормональный сбой в организме, то необходимо обратиться к врачу.
Придерживаясь простых правил, можно избежать покраснение кожи. Кожа требует ежедневного ухода. Умывайтесь с молочком, каждый день протирайте лицо лосьоном, делайте маски в домашних условиях несколько раз в неделю.
От красных пятен прекрасно помогает избавиться яблочный уксус. Его смешивают с водой, в пропорции 1:3. Таким лосьоном кожу нужно протирать один раз в день, утром. Если вы хотите убрать старые пятна, нужно смочить в полученном растворе марлю и наложить на лицо на 5 минут. Эту процедуру можно делать через день
Хорошо помогает сок лимона. Если кожа сухая, сок разбавляется водой в соотношении 1:1. Протрите следы от прыщей кубиком льда, сделанным из сока грейпфрута.
Маска из бадяги
Бадяга обладает активным рассасывающим и антисептическим действием, способствует исчезновению пятен. Готовится из порошка бадяги, 3 % перекиси водорода и 5% борной кислоты, смешайте все ингредиенты. Нанесите на лицо на 20 минут и смойте теплой водой. Перед нанесением на лицо проверьте индивидуальную чувствительность к препаратам.
Маска из аспирина и меда
До 2 таблеток аспирина (ацетилсалициловая кислота) добавьте несколько капель воды, разотрите их в порошок и соедините с 1 ч. л. меда до однородности. Нанесите на кожу, избегая мест вокруг глаз. Через 11-15 минут умойтесь теплой водой.
Маска из меда и корицы
Смешайте 1 ч. л. меда с 1/2 ч. л. молотой корицы, полученную смесь нанести на проблемные участки кожи и оставить на 20 мин, после чего смыть теплой водой. Порошок корицы можно заменить эфирным маслом корицы (не больше 3-4 капель). Наносить маску можно через день.
Мед – верный друг девушек
Маска из белой глины
Эфирные масла обладают противовоспалительным и отбеливающим действием. Можно использовать масла розмарина, чайного дерева, лаванды. Для приготовления этой маски смешай 3-4 капли масла с 1 ст. л. порошка белой глины и водой до образования однородной массы. Нанесите ровным слоем на те участки, где есть пятна, и подержите ее 10 минут, после чего смойте теплой водой. Можно не делать маску, а просто смазывать маслом розмарина рубцы и пятна 2-3 раза в день. Только делать это нужно весьма осторожно и обязательно разводить эфирное масло с оливковым, что бы не сжечь кожу.
Чистая кожа – залог красоты и уверенности в себе. Будьте всегда красивыми и не забывайте, что все в Ваших руках.