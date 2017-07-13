Как выжить в катастрофе – ошибки, которые будут стоить жизни
Чтобы выжить в стихийном бедствии, главное – это вовсе не геройство, говорят специалисты. Единственное, что нужно сделать, это избежать нелепых ошибок, которые мы склонны допускать перед угрозой смерти.
“Я никогда не забуду этот звук. Скрежет металла, который ломается”, – говорит Джордж Ларсон, пассажир рейса 440 Индийских авиалиний, который в 1973 году осуществлял перелет из Ченнаи в Нью-Дели. Было где-то 22:30, за бортом бурлила гроза, и самолет летел низко.
Первым о землю ударился хвост машины. Ларсона выбросило из кресла. Но самолет продолжал двигаться. Фюзеляж начало разрывать на две половины, электрические кабели искрились, пассажиры кричали.
Когда Ларсон пришел, он увидел, что лежит в куче металлолома, и его ноги застряли в нем. Вскоре под крыльями самолета начали взрываться баки с топливом.
На Ларсона сверху посыпались обломки, и он понял, что ему придется спасать себя самому. “Раскаленный воздух обжигал легкие, и дышать было очень тяжело”. Но на последнем издыхании он сделал рывок, отверг обломки, выкатился на землю и отполз на безопасное расстояние.
Что чувствует человек, когда у него попадает молния
С 65 пассажиров и членов экипажа на борту выжили только 17, и Ларсон – один из них.
Ему на самом деле очень повезло. За несколько минут до катастрофы он серьезно нарушил правила безопасности. Мужчина сидел в заднем ряду и общался со стюардессой. Вдруг он почему-то отстегнул ремень безопасности, хотя знак требовал не делать этого.
Большинство людей, которые во время катастрофы – непристегнутых, как правило, погибают.
Ремень безопасности
Пассажиры, которые во время катастрофы непристегнуты ремнями безопасности, погибают в четыре раза чаще
Ларсона спасло и то, что когда начался пожар, он не растерялся, а сделал невероятное усилие и выбрался из самолета.
Удивительно, но многие люди перед угрозой смерти действуют недостаточно быстро, чтобы спасти свою жизнь. Они могут спорить по пустякам, когда их корабль тонет, или стоять спокойно на пляже, на который надвигается цунами.
Психологам давно известно, что в экстремальных обстоятельствах люди часто действуют в ущерб себе. Хотя в новостях обычно рассказывают об удивительных случаях спасения, часто они случаются не благодаря действиям людей, а именно вопреки им.
“Тренинги по выживанию обучают людей не столько того, что надо делать во время катастрофы, а сколько того, чего не надо делать”, – объясняет Джон Лич, психолог из Университета Лестера, который выжил в пожаре на станции лондонского метро Кингс-Кросс 1987 .
Землетрясение в Японии 2011
Во время землетрясения в Японии 2011 люди, рискуя жизнью, бежали в супермаркет за бутылками с алкоголем
Он говорит, что в экстремальных обстоятельствах 80-90% людей делают не то, что надо.
На видео японского землетрясения 2011 видно, как люди, рискуя жизнью, бегут в супермаркет за бутылками с алкоголем. А во время пожара на борту самолета в Денвере в начале этого года пассажиры задержали эвакуацию, поскольку кое-кто пытался сделать Селфи на фоне горящего авиалайнера.
Хотя такие действия противоречат здравому смыслу, люди все равно повторяют те же ошибки каждый раз, даже когда они могут стоить им жизни.
Итак, чего именно нужно избегать в ситуации, серьезно угрожает вашей жизни?
оцепенение
Когда мы представляем себе катастрофу, нам кажется, что все впадают в массовую истерию. Так, по крайней мере, изображают стихийные бедствия в фильмах. Но на самом деле наиболее естественной реакцией человека в условиях опасности является бездействие.
Полицейский, который пытался обезвредить злоумышленников во время недавнего террористического нападения на лондонском мосту, рассказал, что люди застыли рядом “как олени в свете автомобильных фар”.
аэропорт
Во время аварийной посадки самолета в Дубае в прошлом году пассажиры пытались собрать свои вещи, когда салон уже охватило пламя
Эта реакция является такой распространенной, что психологи придумали для нее термин – “заторможенность в ситуации стресса”.
Это не совсем пассивная реакция, как может выглядеть извне. Когда наш мозг парализован страхом, в кровь попадает адреналин, а мышцы напряжены, “примитивная” подсознательная часть ума посылает сигнал не двигаться с места.
Этот механизм – очень распространенный в мире животных, от крыс до кроликов, и, очевидно, объясняется последней попыткой остаться незамеченным.
Семь оттенков смерти: что чувствует человек, когда умирает
Но в опасных обстоятельствах от способности преодолеть это оцепенение часто зависит выживание.
ПАРАЛИЧ МЫШЛЕНИЯ
Исследователи обратили внимание на эту странную особенность мозга с тревожных обстоятельств.
Во время войны в Персидском заливе в начале 1990-х Израиль готовился к нападению со стороны Ирака. Поскольку в 80-е годы иракская армия широко использовала ядовитый газ, правительство Израиля ожидал худшего.
Все граждане получили противогазовые маски и шприцы для самостоятельного вводення противоядия. Израильским семьям рекомендовали выбрать “безопасную” комнату в своем доме, в котором они имели спрятаться и надеть маски, только прозвучит сигнал тревоги.
Кингс-Кросскопирайт изображенияGETTY IMAGES
В пожаре на лондонской станции Кингс-Кросс 1987 погиб 31 человек
С 19 по 21 января состоялось 23 нападения, во время которых на густонаселенный Тель-Авив был свергнут 11 тонн взрывчатки.
Более тысячи израильтян получили различные ранения, но большинство из них – почти 80% – не через взрывы. Некоторые пострадал во время ложных тревог. Среди таких жертв было 11 смертельных случаев: семь – из-за того, что люди надели противогазовые маски, но забыли открыть фильтр.
Почему, входя в комнату, мы забываем, что хотели сделать?
Сотни человек пострадали из-за того, что ввели противоядие от нервовопаралитичного газа, хотя газовой атаки вообще не было.
Еще 40 травм (преимущественно растяжение и переломы) было получено, когда пострадавшие пытались прорваться к закрытой комнат.
Почему так произошло?
Даже в спокойных обстоятельствах наш мозг реагирует достаточно медленно, по крайней мере, медленнее развитие событий во время стихийного бедствия.
Когда самолет проходит проверку на безопасность, его производители должны продемонстрировать, что эвакуация всего салона займет не более 90 секунд. Ведь именно через это время риск пожара резко возрастает.
Для многих из нас, однако, полторы минуты не хватит даже, чтобы справиться со своим ремнем безопасности.
11 сентября в США
Во время терактов 11 сентября в США люди на верхних этажах Всемирного торгового центра начали эвакуацию далеко не сразу
Дело в том, как мы принимаем решения. Возьмите, к примеру, шахматы. Первые ходы в партиях игроки обычно делают довольно быстро, поскольку их варианты известны заранее.
Но уже после четырех ходов в обычной партии появляется более 288 000 000 000 комбинаций. Теперь когда полагаться на запрограммированную стратегию больше невозможно, игрокам приходится обдумывать каждый ход и скорость игры сильно замедляется.
Как наше тело обманывает мозг
“Наш мозг имеет очень ограниченный потенциал для обработки новой информации”, – отмечает Сарита Робинсон, психолог из Университета Центрального Ланкашира.
А в экстремальных обстоятельствах скорость его делать снижается все больше.
Каспаровкопирайт изображенияAFP
Image caption
Скорость принятия решений в экстремальных условиях ограничивается рабочей памятью. Так же как и в шахматах
Это связано не в последнюю очередь с гормонами стресса – адреналином и кортизолом. Эти гормоны влияют на работу префронтальной коры мозга, которая отвечает за такие важные функции, как рабочая память.
И вот именно тогда, когда наша остроумие нужна нам больше всего, мы становимся забывчивыми и склонными к ошибочным решениям.
“Туннельного” ВИДЕНИЕ
Типичной реакцией в экстремальных условиях является так называемая “персеверация” – настойчивый повтор одного действия, даже когда она не дает результата. Это явление настолько распространено, что его начали учитывать в разработке ремней безопасности на легкомоторных самолетах.
Поскольку люди привыкли, что ремни безопасности обычно расположены в районе бедер, в чрезвычайных ситуациях это становится единственным местом, куда они смотрят.
В предыдущих конструкциях самолетов крепления ремня были расположены выше, но в панике во время аварийной посадки люди просто не могли его найти.
Интересно, что такое поведение наблюдается у пациентов с необратимыми повреждениями префронтальной коры.
Так что, возможно, мозг отвечает на стресс “отключением” этого участка, что и объясняет жесткая мышления в экстремальных условиях.
стереотипное поведение
Из этого следует следующая большая ошибка.
“Многие погибает, когда они возвращаются к своему дому, чтобы взять кошелек или выключить плиту”, – рассказывает Джеймс Гофф, специалист по управлению чрезвычайными ситуациями из Гавайского университета.
Гофф много лет инструктировал жителей опасных регионов, как вести себя во время цунами, и видел, какой непредсказуемой может быть реакция человека во время стихийного бедствия.
Казалось, кто будет рисковать своей жизнью ради кошелька, но многие люди именно так и делают. В психологии этот феномен получил название “стереотипное поведение”.
Она также наблюдается у животных, когда они выполняют повторяющиеся бессмысленные действия, например бегают по своей клетке в зоопарке туда-сюда.
Пять вещей, которые “Алиса в стране чудес” открывает о нашем мозге
У людей это странное явление проявляется в том, что они продолжают свои повседневные дела, когда, например, дом охватило пламя.
цунамикопирайт изображения
В чрезвычайных ситуациях люди склонны продолжать свои повседневные дела, будто ничего не происходит
Но почему мы не можем выключить эти бессознательные рефлексы?
В повседневной жизни наш мозг большой степени полагается на рутинные действия, которые мы выполняем не задумываясь, и таким образом высвобождает пространство для новых вещей, требующих осмысления.
Восприятие новой ситуации требует многих усилий, вот почему мы так устаем на новой работе или когда путешествуем за рубежом.
Но экстремальные ситуации требуют еще больше усилий, и это может быть просто не под силу нашему мозгу. В такой момент мы и начинаем делать вид, будто ничего необычного не происходит.
ИГНОРИРОВАНИЕ ОПАСНОСТИ
В крайнем случае такое поведение может вылиться в полное игнорирование опасности. “Так ведет себя чуть ли не каждый второй человек. Например, во время цунами многие идет на пляж, чтобы посмотреть на него”, – рассказывает Гофф.
Он показывает снимки людей, которые наблюдают за цунами в Индийском океане в декабре 2004 года.
Отрицание опасности происходит по двум причинам, объясняет Сарита Робинсон. Люди или не осознают, что ситуация действительно рискованное, или просто не хотят этого понимать. И последнее – очень распространенное явление.
пожаркопирайт изображенияGETTY IMAGES
Image caption
Во время недавних пожаров в Португалии многие люди погибли, так как не спешили покидать свои дома
Люди часто ведут себя так прежде всего во время пожара. Им кажется, если они оставят свой дом, они таким образом признают, что он будет разрушен.
“Люди часто ждут, пока не увидят дым, но это, как правило, означает, что уже слишком поздно: они – в ловушке огня”, – рассказывает Эндрю Гиссинг, эксперт по управлению рисками в чрезвычайных ситуациях из консалтинговой фирмы Risk Frontiers.
Ученым уже давно известно, что наш мозг очень плохо высчитывает риски. А когда ставки высоки, мы еще больше склонны полагаться на интуицию, а не факты, отвергая тревожные мысли и уверяя себя, что все не так плохо.
Это объясняет, почему пациенты с онкологией, несмотря на тревожные симптомы, ждут в среднем целых четыре месяца, прежде чем обратиться к врачу. А также почему во время терактов 11 сентября в США люди на верхних этажах Всемирного торгового центра начинали эвакуацию далеко не сразу.
ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ
Тогда возникает закономерный вопрос. Если полагаться на свою интуицию не стоит, что надо делать в экстремальной ситуации?
Главным условием спасения в катастрофе – это иметь предварительный план действий, уверен Джеймс Гофф.
“Если вы заранее знаете, что надо делать, вы начнете спасаться, не теряя времени”, – объясняет он.
Психолог Джон Лич много лет проводит курсы выживания для военных. Он учит их “выпутываться” из самых сложных ситуаций, от захвата заложников до падения вертолета в воду. В последнем случае, кстати, надо оставаться на своем месте, пока фюзеляж почти полностью не заполнится водой и не перегорнеться.
Побережье Индийского океанакопирайт изображенияGETTY IMAGES
Image caption
Во время цунами в Индийском океане в декабре 2004 года многие вышли на пляж посмотреть на стихийное бедствие
Выбираться из салона надо буквально в последний момент, и также следить, чтобы вас не задело лопастями винта, который будет продолжать вращаться.
Лич знает, что единственный способ избежать ложных рефлекторных реакций – это тренироваться заранее.
“Техники выживания нужно много отрабатывать, пока они не станут автоматическими”, – подчеркивает он.
НО ИНОГДА ПРОСТО должно повезти
Вам интересно, чем закончилась история Ларсона, который выжил в катастрофе индийского авиалайнера? Оказалось, что наибольшую опасность для него было не падение самолета, а то, что произошло после этого.
Мужчину нашли местные крестьяне и доставили в больницу. Ларсон имел ожоги первой и второй степеней, переломы таза и руки и повреждения мочевого пузыря.
Чтобы удостовериться, что у него нет других внутренних травм, ему сделали операцию. За несколько недель Ларсон вернулся в США, но начал терять вес, и рана никак заживала.
И вдруг его врача осенила догадка. Он сделал надрез на ране и вытащил из нее бинт более 30 см длиной, который пробыл в животе Ларсона почти месяц.
Ларсону действительно повезло, если бы врач не обнаружил бинт, прогнозы были бы неутешительными.
Даже в самых экстремальных обстоятельствах шансы на выживание все же есть. При условии, что вы будете подготовленным, действовать быстро и не покладатиметесь на интуицию и автоматические реакции.
Но, как показывает опыт Ларсона, иногда нужно просто родиться в рубашке.