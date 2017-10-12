Как вылечить проблемы, о которых не принято говорить, но страдают многие!
2017-10-12 10:46
Как вылечить проблемы, о которых не принято говорить, но страдают многие!
Травмы, которые вы можете получить во время любовных утех.
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Даже самые озорные любовные игры могут иметь неожиданные последствия!, передает Rus.Media.
Даже самые озорные любовные игры могут иметь неожиданные последствия. Боль, ожоги, порезы, забытые посторонние предметы – если что-нибудь в постели идет не так, наше руководство сможет подсказать вам путь к решению всех ваших проблем.
Типичные сексуальные травмы
Считается, что секс – это удовольствие, и отнюдь не о боль. Но доктор из города Честер, Нью-Джерси, Доника Мур знает из своей практики гинеколога, что травмы, полученные при попытке достичь удовлетворения более обыденное дело, чем думает большинство. Донника является президентом группы по защите женского здоровья Сэффайя (Sapphire women’s Health Group), и в своем интервью журналу Хелс (Health) сказала следующее:
Принимая во внимание тот факт, что неотъемлемой частью секса является движения тазом и бедрами, часто достаточно резкие, не удивительно появление в процессе и соответствующих травм. Они могут выражаться как в болезненных ощущениях в чувствительных зонах, так и в более серьезные проблемы, когда необходим вызов скорой помощи.
Представляем вашему вниманию 10 наиболее распространенных травм, получаемых при сексе по версии врачей, которые занимаются лечением. А также вы узнаете, как можно лечить эти травмы самостоятельно и позаботится о том, чтобы избежать их в дальнейшем.
Вагинальные разрывы
Разрывы во влагалище так болезненны, как само их название. «Разрывы могут стать причиной боли, кровотечения, и в конечном итоге даже появления инфекции», сообщает доктор Мур. Подобные разрезы на поверхности чувствительных вагинальных тканей встречаются при недостаточности смазки в процессе сексуального акта. Влагалище в таком случае не так эластично, как должно быть, вследствие чего возможно образование ссадин и разрывов.
Несмотря на то, что разрывы во влагалище доставляют определенное чувство дискомфорта, все же они заживают достаточно быстро, даже течение нескольких часов после секса. Но если в течение одного-двух дней не уменьшается боль, или же не прекращается кровотечение – посетите врача.
Несмотря на то, что вряд ли вам захочется снова получить подобную травму, в следующий раз, когда вы решите с партнером разделить постель, убедитесь, что у вас достаточно естественной смазки (обычно, предварительные ласки способствуют ее появлению), или воспользуйтесь покупным лубрикантом.
Анальные разрывы
Так же как и в случае с вагинальными разрывами, анальные разрывы являются следствием недостатка смазки во время анального секса. Так как анус не выделяет естественной смазки, искусственный лубрикант — это обязательный элемент этого вида секса или игр, связанных с ним.
Разрывы обычно заживают в течение одного или двух дней, но если вы заметили чрезмерное кровотечение или боль, не откладывайте визит к врачу. Анальный разрыв более рискованный, чем вагинальный, так как в анусе содержится большее количество потенциально опасных бактерий. И поскольку ткани в анусе очень тонкие, то бактерий и других опасных микробов, таких как гонорея, хламидии, и, например, ВИЧ – намного легче проникнуть сквозь маленькие порезы и царапины в кровоток.
Болезненные ощущения во влагалище
Доктор Мур рассказывает, что среди всех секс-травм, наиболее часто ей рассказывают именно о болезненных ощущениях во влагалище. «Со временем болезненные ощущения пройдут. Но для этого вам необходимо прекратить делать все то, что вы делаете, чтобы облегчить свое состояние», — сообщает доктор.
Боль и жжение в вагине после сексуального акта можно убрать с помощью такого безрецептурного обезболивающего как ибупрофен. Также облегчить состояние сможет принятие ванны с теплой водой. Если болезненные ощущения возникают у вас через большой промежуток времени после секса, и вы не уверены в причине их появления, то доктор Мур советует вспомнить все обстоятельства ранее.
Возможно, секс был слишком грубым? Тогда вам стоит уменьшить свой пыл. Или же ваш партнер делает много резких толчков при проникновении при недостаточности увлажнения? Если ни один из вариантов не является причиной болезненной чувствительности, тогда определить ее сможет только врач.
Забытый там презерватив
Вы помните, что прежде чем вы вошли в ритм событий, ваш партнер надел презерватив. Но сейчас, постфактум наслаждаясь приятными чувствами, вы осознаете, что его нет. Не паникуйте; используйте один или два пальца (или попросите об этом своего партнера), чтобы вытащить его. Не получается его схватить? Сохраняйте спокойствие; тревожность заставит ваши вагинальные мышцы сжаться, и таким образом презерватив будет вытолкнут за пределы досягаемости. Но он все же останется в вагине, так как пройти мимо шейки невозможно.
Если презерватив не меняет свой статус «пропавшего без вести» — сделайте перерыв. «Если вам не удается убрать какой-то предмет сразу же после секса, подождите примерно час, когда вагина восстановится в размерах и вам легче будет его найти», говорит доктор Мур. В случае, если проходят уже сутки и презерватив все так же остается безнадежно потерянным, идите на прием к своему акушеру-гинекологу. Поверьте, он без труда достанет его для вас.
Перелом полового члена
Вы уже слышали об этом явлении раньше, а сейчас мы раскроем для вас некоторые факты. Пенис нельзя взломать, так как в его составе нет костей. Можно его травмировать в эрогированном состоянии, если согнуть с применением силы, и таким образом разорвать внутренние полости, наполненные кровью.
Если вы слышите звуки похожие на треск или щелчки во время сексуального акта, и ваш партнер внезапно начинает выть от боли, скорее всего имеет место быть перелом полового члена. «Немедленно положите на него мешочек со льдом», советует доктор Мур. После вам необходимо обратиться в отделение скорой помощи. Вашему партнеру потребуется хирургическое вмешательство для восстановления поврежденных тканей.
На самом деле, перелом полового члена является редкой травмой, несмотря на все существующие человеческие мифы и комедии, которые высмеивают данное состояние. Было проведено небольшое исследование, которое установило, что такой тип травмы более вероятен в определенной позе, а именно, когда женщина находится сверху. Поэтому, если раньше случался перелом, будьте вдвойне аккуратны в использовании этой сексуальной позы.
Мышечные судороги
Поскольку секс является физической активностью, то получение судом или иных мышечных травм во время секса — это вполне реальная перспектива. Бедра и икры ног в большинстве случаев наиболее склонны к судорогам во время секса, но на самом деле любая мышца человеческого тела может испытать судорогу и спровоцировать сильную боль.
Чтобы вылечить мышечные боли, доктор Мур советует походить, растянуть мышцы, и принять безрецептурное обезболивающее. «Вам может стать лучше как через несколько часов, так и через несколько дней». Для того, чтобы избежать подобной травмы, вы можете чаще менять позы. Таким образом ваше тело не будет находиться в одной позе длительное время, в результате чего вы не почувствуете судороги мышц.
Гнутые и сломанные пальцы
Когда вы пробуете сексуальную позу, в которой нужно согнуться, и удерживаете ее в течение определенного времени, весь удар принимают на себя малейшие ваши конечности, а именно пальцы. «Как не странно, травмы пальцев очень распространены, поскольку они загибаются назад или размещаются в странном положении, что может привести к растяжению или перелому», рассказывает доктор Мур.
Если после секса вы замечаете боль, ушиб или отек, положите на травмированную часть тела лед. Если данные симптомы наблюдаются спустя несколько дней или вы чувствуете безумно сильную боль, обязательно обратитесь к врачу, ведь у вас может быть как вывих и растяжение, так и перелом.
Травма головы
О травмах головы должны беспокоиться не только футболисты. Выключенный свет и пыл страсти могут привести к тому, что кто-то из партнеров может удариться головой в изголовье кровати, и, как следствие, головную боль и головокружение потерпевшему обеспечены. Травма может быть только сильным шлепком, который не принесет длительного вреда. Или вы можете получить сотрясение мозга, а тут уже стоит начать беспокоиться.
Удар в голову может означать остановку полового акта. Вам будет необходимо приложить лед, который может помочь уменьшить отек. Не забывайте о основные признаки, сопровождающие сотрясение мозга. Это головные боли, тошнота и головокружение. Если вы замечаете у себя эти симптомы даже через день или два после того, что произошло, немедленно обратитесь к врачу.
Ожоги от коврика
Несомненно, что занятия сексом где-нибудь еще кроме кровати может привнести в вашу интимную жизнь веселье и спонтанность. Но если половой акт проходит на полу, вы можете получить ожоги от коврика (на самом деле это натирание кожи). Хоть подобная травма не серьезная, такой ожог может безумно жечь и оставить на вашей коже покраснения и царапины. Если вы получили ожог от коврика, дезинфицируют поврежденную область с помощью воды и мыла, и перевяжите бинтом для исключения попадания инфекции. В следующий раз, когда вы решите сделать это на коврике, позаботьтесь подложить полотенце или простыню, чтобы не повредить данные участки еще больше.
Сердечный приступ
Наиболее серьезная травма связанная с сексом – это сердечный приступ. Перелом пениса – это конечно ужасно, но все же это не смертельно опасная травма. «Вам необходим определенный уровень физической подготовки (для занятия сексом), поэтому люди с предсуществующим состоянию должны быть осторожны», говорит доктор Мур. Если в прошлом у вас был инфаркт или другие проблемы с сердцем, обратитесь к врачу, и он вам скажет, насколько безопасна для вас подобная деятельность.
Доктор Мур замечает, что первый инфаркт у многих происходит именно во время полового акта, особенно у мужчин. Симптомы, по которым можно определить сердечный приступ, включают в себя внезапное уплотнение или давление в груди, в том числе тошнота, головокружение или одышка. На самом деле в реальной жизни инфаркт не всегда похож на драматическое сжатие в груди, которое мы видим в фильмах.
Именно поэтому, если вы или ваш партнер наблюдаете какой-либо дискомфорт в области грудной клетки, не идите на риск и отложить секс на потом. Если дискомфорт не проходит, срочно обратитесь к врачу.
Теперь вы знаете все, чтобы исключить неприятные моменты приятного проведения времени со своим партнером. Не забывайте о безопасности и наслаждайтесь!