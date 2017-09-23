Как выглядят бабушки-боксеры в Южной Африке

despravda | 23.09.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-09-23 11:39

Как выглядят бабушки-боксеры в Южной Африке
Впечатляющие фото.

Дважды в неделю в городе Йоханнесбург в ЮАР проходят тренировки по боксу, которые безумно любят пожилые женщины, передает Rus.Media.

А все благодаря тренеру Claude Maphosa, который организовал занятия специально для бабушек. Женщины уверяют, что активные упражнения избавляют их от болезней и делают сильнее, чем когда-либо. Кажется, если бабушки работают над собой в довольно необычном для них виде спорта, то какая еще нужна мотивация?

Похожие записи

Об авторе

despravda