Как выглядит животик на 36 неделе беременности (ФОТО)

magictr | 16.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Несколько фотографий

С 36 недели беременность считается доношенной. Так что в любой момент с будущей мамы вы можете превратиться в настоящую! Мы собрали для вас 12 фото с Інстаграма, чтобы вы могли увидеть, как выглядит живот на 36 неделе беременности.

Если на 36 неделе беременности ваше ожидание еще не закончится, не отчаивайтесь, ведь у вас появляется дополнительное время для того, чтобы выбрать роддом и купить необходимые вещи для новорожденного. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

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Источник: uaua.info

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