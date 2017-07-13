Как выглядит животик на 35 неделе беременности (ФОТО)

magictr | 13.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Фотографии беременных на этом сроке в нашем материале.

Живот на 35 неделе беременности уже весьма большой, но все еще находится вверху. Вы же помните, что опущение живота – это один из предвестников родов? Вам пока не стоит спешить, ведь доношенной беременность считается только с 36 недели беременности. Чтобы узнать, как выглядит живот на 35 неделе беременности посмотрите нашу подборку фото беременных с Інстаграма.

Фото беременных животиков на 35 неделе беременности может вдохновить и вас на домашнюю или профессиональную фотосессию. Летняя беременность позволяет делать замечательные фото на природе. И это совсем не обязательно должно быть море. Живописное озеро, сад или дачная веранда ничуть не менее привлекательные места, чтобы запечатлеть свою беременность на их фоне. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

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Источник: uaua.info

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