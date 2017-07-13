Как выглядит животик на 35 неделе беременности (ФОТО)
13.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Фотографии беременных на этом сроке в нашем материале.
Фото беременных животиков на 35 неделе беременности может вдохновить и вас на домашнюю или профессиональную фотосессию. Летняя беременность позволяет делать замечательные фото на природе. И это совсем не обязательно должно быть море. Живописное озеро, сад или дачная веранда ничуть не менее привлекательные места, чтобы запечатлеть свою беременность на их фоне. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
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Источник: uaua.info
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