Как выглядит животик на 34 неделе беременности (ФОТО)

magictr | 10.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Мы знаем, что вы уже ожидаете фотографии из нашей подборки и поэтому прикрепляем для вас фото беременных на этом сроке.

Если вы сейчас на 34 неделе беременности, поздравляем вас, вы уже на финишной прямой! Сейчас, наверное, вы занимаетесь приготовлениями к рождению вашего малыша и покупкой всех необходимых вещей. На 34 неделе беременности маме уже тяжело ходить, иногда может возникать изжога, но в целом, ваше состояние должно быть удовлетворительным, а малыш внутри вас должен толкаться, просячись на мир.

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Источник: uaua.info

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