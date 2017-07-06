Как выглядит животик на 33 неделе беременности (ФОТО)

magictr | 06.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Несколько фотографий с Інстаграму для вас прикрепляет сайт Наша мама.

Живот на 33 неделе беременности значительно округляется – малыш растет и развивается, а у мамы, кроме радости и приятных хлопот, связанных с покупкой вещей для новорожденного, могут возникнуть и некоторые мелкие неприятности вроде изжоги во время беременности. А сейчас мы предлагаем вам посмотреть, как выглядит живот на 33 неделе беременности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Что стоит знать, если у вас будут близнецы

Мы выбрали для вас несколько фото беременных на 33 неделе беременности, на которых хорошо видно, как выглядит живот на неделе беременности. Также в следующем нашем материале вы можете посмотреть, как выглядит живот на 34 неделе беременности, чтобы знать, что вас ждет в ближайшее время. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: uaua.info

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Как помочь подростку найти себя? Топ-5 советов
  • Сколько воды должны пить дети и почему
  • Снежная лавина сошла в Иране
  • В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr