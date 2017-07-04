Как выглядит животик на 32 неделе беременности (ФОТО)

magictr | 04.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Несколько фотографий с Інстаграму для вашего настроения.

Началась 32 неделя беременности. Что происходит и как выглядит ребенок на 8 месяце беременности, читайте в статье 32 неделя беременности. А ниже смотрите подборку фото беременных с Інстаграма, чтобы узнать, как выглядит живот на 32-й неделе беременности.

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Средний размер окружности живота на 32-й неделе беременности составляет 80-85 см, а вес будущей мамы в этот период увеличивается еще на полкилограмма. Фото животиков на 32-й неделе беременности помогут вам убедиться, что ваш объем живота находится в пределах нормы. Также смотрите, как выглядит живот на 33 неделе беременности, ведь семь дней, которые отделяют вас от нее, пролетят очень быстро!

Источник: uaua.info

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