Как выглядит животик на 32 неделе беременности (ФОТО)
04.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Несколько фотографий с Інстаграму для вашего настроения.
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Средний размер окружности живота на 32-й неделе беременности составляет 80-85 см, а вес будущей мамы в этот период увеличивается еще на полкилограмма. Фото животиков на 32-й неделе беременности помогут вам убедиться, что ваш объем живота находится в пределах нормы. Также смотрите, как выглядит живот на 33 неделе беременности, ведь семь дней, которые отделяют вас от нее, пролетят очень быстро!
Источник: uaua.info
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