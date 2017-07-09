Как выглядит животик на 31 неделе беременности (ФОТО)

magictr | 09.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Несколько фото с Інстаграму помогут тебе сориентироваться! Сообщает сайт Наша мама.

Живот на 31 неделе беременности размером с кокосовый орех, или ананас. Будущие мамы часто устраивают фотосессию на 31 неделе беременности, прикладывая к животу кто кокс, кто ананас для сравнения. Мы предлагаем вам посмотреть фото беременных с Інстаграма, которые мы отобрали для вас, чтобы показать, как выглядит живот на 31 неделе беременности.

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Окружность живота на 31 неделе беременности в среднем составляет 274 мм. Что касается прибавки в весе на 31 неделе беременности, то нормой считается прибавка от 9,5 до 10,5 кг к первоначальному весу будущей мамы. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: uaua.info

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